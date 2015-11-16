Terreno de Marinha: pesadelo só piora

Donos de imóveis em terrenos de marinha que querem um dia se livrar dos pagamentos anuais feitos à União terão que comprar “novamente” as suas propriedades – ou parte delas –, e a preço de mercado. A negociação é uma das alternativas do governo federal para aliviar as contas públicas e reduzir o déficit fiscal. Só no Espírito Santo a arrecadação pode chegar a pelo menos R$ 12 bilhões.

Foi por intermédio da Medida Provisória 691 que o Planalto propôs, há três meses, a venda destas áreas. As dimensões do impacto desta medida para o Estado foram calculadas com base no valor de avaliação dos imóveis constante no cadastro da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), obtidas por A GAZETA junto ao Ministério do Planejamento, pela Lei de Acesso à Informação (LAI).

O total de avaliação dos imóveis no cadastro da União supera os R$ 7 bilhões, mas foi atualizado em 60% para compensar a defasagem dos preços. A União utiliza como referência de avaliação dos seus imóveis a planta de valores das prefeituras, que serve para o cálculo do IPTU.

São propriedades demarcadas com base em um marco prá lá de antigo, a Linha de Preamar Médio (LPM) de 1831. Na prática é onde o mar batia naquele ano, algo difícil de comprovar nos dias de hoje. É a partir desse ponto que ela traça uma faixa de 33 metros em direção ao continente, onde estão os terrenos de marinha. Dessa área em direção ao mar estão os aterros, os acrescidos de marinha.

No Estado, essas áreas representam 15% do território, distribuídas em 14 municípios banhados pelo mar. Somos o 4º no Brasil com o maior número de imóveis nestas condições. Perdemos só para o Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco.

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