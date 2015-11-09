Terminal de Uso Privado da Imetame é autorizado pela secretaria de Portos

O pontapé inicial para que o Terminal de Uso Privado (TUP) no Complexo Portuário de Aracruz saia do papel foi dado nesta segunda-feira (09) pelo governo do Estado e a secretaria de Portos da Presidência da República, durante a assinatura do documento de liberação para a instalação da unidade. O projeto de responsabilidade da iniciativa privada, através da Imetame, tem investimento previsto de R$ 60 milhões.

A unidade está localizada no porto de Barra do Riacho, realizando a conexão entre portos, ferrovias e rodovias, como a ES-010 à BR 101. O TUP será destinado à montagem de equipamentos da indústria offshore, segundo o governador Paulo Hartung.

"Já fruto da medida anterior que conseguimos mudar a poligonal do Portocel em Barra do Riacho e agora está sendo autorizado esse TUP, que é mais um terminal para o estado como nosso que tem uma localização privilegiada e potencial enorme na condição de provedor de serviço de logística, que gera emprego, renda e oportunidade para os capixabas", afirmou.

Ainda são necessários os licenciamentos ambientais junto à prefeitura de Aracruz. Assim que iniciadas, a previsão de conclusão das obras e início de operação é de três anos.

Ainda nesta segunda, o ministro dos Portos, Helder Barbalho, assinou o termo aditivo para a conclusão das obras de dragagem e derrocagem do Porto de Vitória, no valor de R$ 15 milhões. Ao todo, a obra que ficou paralisada por nove meses, custará R$ 109 milhões. O prazo do contrato venceria no próximo dia 03. O novo prazo de conclusão é três de outubro de 2016.

Barbalho explicou que a obra, iniciada em 2012, enfrentou problemas relacionados às características geológicas da região que trouxeram dificuldades de execução. Feitas as adequações no projeto, ele acredita que o novo prazo será cumprido.

"Nós compreendemos que toda as dificuldades e entraves que impediram a plena execução desse contraste ao momento da chegada dessas dragas que estão adequadas para a demanda do canal de evolução e aquilo que ficou identificado de resíduos das derrocagens que ocorreram haverão de permitir que possamos cumprir os prazos e garantir a profundidade do canal de Vitória", apontou.