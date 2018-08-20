Terminal de Itaparica: Governo entra na Justiça contra empresas

Com estrutura comprometida, Terminal de Itaparica foi interditado Crédito: Fernando Madeira

O Governo do Espírito Santo quer receber pelo menos R$ 15 milhões de indenizações de duas empresas e de oito engenheiros responsáveis pela obra do Terminal de Itaparica, em Vila Velha. Para isso, ingressou na justiça pleiteando o ressarcimento. O terminal está interditado desde o dia 21 de julho deste ano após ser identificado que o telhado está com problemas estruturais e corria o risco de desabar.

A Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma Ação Civil Pública na Vara da Fazenda Estadual. Além do ressarcimento do valor gasto na construção, o Estado pede indenizações por danos morais coletivos e quer que os responsáveis pelos erros na obra paguem os custos da construção de um novo telhado. Entre as duas empresas citadas na ação, uma foi responsável pelo projeto e a outra executou a obra. Os oito engenheiros citados atuam no setor privado e assinaram as responsabilidades técnicas das obras.

Os possíveis erros no projeto foram apontados em um laudo realizado pela Procuradoria Geral do Estado, em conjunto com o Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (IOPES) e a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb).

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De acordo com o procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves, a ação pede cerca de R$ 7 milhões de ressarcimento pelo valor da primeira construção; pouco mais de R$ 3 milhões por danos morais coletivos, por conta do transtornos causados pela interdição do terminal; e também cerca de R$ 5 milhões para a construção do novo telhado. O valor da obra para a instalação do novo teto do terminal ainda pode sofrer alterações, uma vez que o processo de licitação da obra ainda não foi iniciado. A Ceturb estima que somente a retirada do telhado com problemas vai custar R$ 540 mil.

O procurador-geral também afirmou que foram encontrados erros graves no projeto de construção do telhado do terminal. A obra foi inaugurada em 2009 e custou cerca de R$ 12 milhões.

"Nós verificamos materiais inadequados utilizados, falta de solta no encontro das vigas com os telhados. Foram falhas graves. É necessário que essas empresas arquem com esses prejuízos", afirmou o procurador-geral do Estado.

A NBC Arquitetura, do Paraná, foi a empresa responsável por fazer projeto. Já a Imbeg Engenharia, do Rio de Janeiro, foi a quem executou a obra. As duas empresas foram procuradas pela reportagem, mas os telefonemas não foram atendidos.

LIBERAÇÃO DO TERMINAL