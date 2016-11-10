Somente neste ano, mais de R$ 28 mil já foram gastos para recuperar os dez terminais de ônibus da Grande Vitória que foram alvos de vandalismo. A ação dos criminosos acontecem todos os dias, mas, durante a madrugada e nos finais de semana, o número de ocorrências do tipo aumenta.

Segundo a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV), portas dos banheiros, maçanetas, torneiras, tampas de vasos sanitários danificados são os principais problemas encontrados nos locais. O diretor de planejamento da Ceturb-GV, José Carlos Moreira, explicou que a companhia tem um contrato mensal de R$ 40 mil para pequenos reparos nos terminais.

“Isso acontece muito quando as pessoas entram em grupo nos terminais, quase que com característica de invasão e não civilizadamente. Nesses momentos acontecem maior volume de vandalismo. Infelizmente, nos últimos meses, o terminal de São Torquato, em Vila Velha, tem sido o mais impactado com essas ações”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Terminais têm prejuízos que ultrapassam R$ 28 mil por vandalismo

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