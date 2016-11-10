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INSEGURANÇA

Terminais têm prejuízos que ultrapassam R$ 28 mil por vandalismo

De janeiro a outubro deste ano foram gastos R$ 28 mil para recuperar depredação nos terminais rodoviários da Grande Vitória

Publicado em 10 de Novembro de 2016 às 10:58

Publicado em 

10 nov 2016 às 10:58
Somente neste ano, mais de R$ 28 mil já foram gastos para recuperar os dez terminais de ônibus da Grande Vitória que foram alvos de vandalismo. A ação dos criminosos acontecem todos os dias, mas, durante a madrugada e nos finais de semana, o número de ocorrências do tipo aumenta.
Segundo a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV), portas dos banheiros, maçanetas, torneiras, tampas de vasos sanitários danificados são os principais problemas encontrados nos locais. O diretor de planejamento da Ceturb-GV, José Carlos Moreira, explicou que a companhia tem um contrato mensal de R$ 40 mil para pequenos reparos nos terminais.
“Isso acontece muito quando as pessoas entram em grupo nos terminais, quase que com característica de invasão e não civilizadamente. Nesses momentos acontecem maior volume de vandalismo. Infelizmente, nos últimos meses, o terminal de São Torquato, em Vila Velha, tem sido o mais impactado com essas ações”, explicou.
Terminais têm prejuízos que ultrapassam R$ 28 mil por vandalismo
Bailes clandestinos
Recentemente, após bailes clandestinos realizados na região, infratores entraram no local e acabaram destruindo portas, pinturas, entre outros equipamentos do terminal. A polícia é acionada apenas em situações como estas, diante da dificuldade em identificar a depredação que acontece diariamente nos locais. Os gastos com consertos saem do bolso dos usuários do sistema, que pagam a passagem para realizar seus trajetos.

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