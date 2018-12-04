Terminais fechados e ônibus nas garagens: caos na Grande Vitória

Portão do Terminal de Jardim América, em Cariacica, no início da manhã Crédito: Kaique Dias

Terminais fechados, ônibus nas garagens e pontos lotados de passageiros que foram pegos de surpresa com a radicalização da greve dos rodoviários na Grande Vitória. A manhã desta terça-feira (04) foi caótica para mais de 650 mil capixabas que dependem do transporte público.

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Segundo o sindicato que representa as empresas de ônibus da Região Metropolitana, o GVBus, menos de 10% dos coletivos circularam na Grande Vitória no segundo dia de paralisação. Ainda segundo as empresas, onze ônibus foram apedrejados logo no início da manhã.

Sem transporte público, o atendimento das unidades de saúde de Vila Velha ficou prejudicado já que vários servidores não conseguiram chegar nos postos. Cinco unidades ficaram com as salas de vacinas fechadas. Em Vitória, duas escolas municipais cancelaram as aulas.

Quem estava nos pontos de ônibus perdeu aula, compromissos e até consultas médicas. A doméstica Ilda Conceição precisa fazer uma cirurgia no coração, tinha um teste ergométrico marcado no hospital, mas não conseguiu chegar a tempo. "Uma esteira para risco cirúrgico no Hospital das Clínicas marcada há três meses. Vou perder porque simplesmente não tem ônibus", lamentou.

A auxiliar administrativa Luceli Santiago até chegou uma hora mais cedo no terminal, mas deu de cara com o portão fechado e ficou sem saber como chegaria no trabalho.

"Poderia pelo menos botar um pouco de ônibus para levar, para buscar. Não dá não, a população fica prejudicada por causa dos motoristas e cobradores. Sei que eles tem que correr atrás, mas é complicado", reclamou.

O Francirlei Fracalosse, que é segurança, ficou mais de cinco horas esperando o terminal abrir. "Saí de casa 4h, para pegar ônibus de 5h, mas estava tudo fechado. Complicado né, mas fazer o quê? Precisa ter paciência", comentou.