Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segundo dia de greve

Terminais fechados e ônibus nas garagens: caos na Grande Vitória

Menos de 10% dos coletivos circularam na Grande Vitória no segundo dia de paralisação, segundo o GVBus

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 13:33

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

04 dez 2018 às 13:33
Portão do Terminal de Jardim América, em Cariacica, no início da manhã Crédito: Kaique Dias
Terminais fechados, ônibus nas garagens e pontos lotados de passageiros que foram pegos de surpresa com a radicalização da greve dos rodoviários na Grande Vitória. A manhã desta terça-feira (04) foi caótica para mais de 650 mil capixabas que dependem do transporte público.
Terminais fechados e ônibus nas garagens - caos na Grande Vitória
Segundo o sindicato que representa as empresas de ônibus da Região Metropolitana, o GVBus, menos de 10% dos coletivos circularam na Grande Vitória no segundo dia de paralisação. Ainda segundo as empresas, onze ônibus foram apedrejados logo no início da manhã. 
Sem transporte público, o atendimento das unidades de saúde de Vila Velha ficou prejudicado já que vários servidores não conseguiram chegar nos postos. Cinco unidades ficaram com as salas de vacinas fechadas. Em Vitória, duas escolas municipais cancelaram as aulas.
Quem estava nos pontos de ônibus perdeu aula, compromissos e até consultas médicas. A doméstica Ilda Conceição precisa fazer uma cirurgia no coração, tinha um teste ergométrico marcado no hospital, mas não conseguiu chegar a tempo. "Uma esteira para risco cirúrgico no Hospital das Clínicas marcada há três meses. Vou perder porque simplesmente não tem ônibus", lamentou.
A auxiliar administrativa Luceli Santiago até chegou uma hora mais cedo no terminal, mas deu de cara com o portão fechado e ficou sem saber como chegaria no trabalho.
"Poderia pelo menos botar um pouco de ônibus para levar, para buscar. Não dá não, a população fica prejudicada por causa dos motoristas e cobradores. Sei que eles tem que correr atrás, mas é complicado", reclamou.
O Francirlei Fracalosse, que é segurança, ficou mais de cinco horas esperando o terminal abrir. "Saí de casa 4h, para pegar ônibus de 5h, mas estava tudo fechado. Complicado né, mas fazer o quê? Precisa ter paciência", comentou.
As empresas de ônibus já pediram à Justiça do Trabalho que seja decretada a abusividade da paralisação porque os grevistas descumpriram uma liminar que determinou que 70% dos coletivos circulem nos horários de pico e 50% nos demais horários durante a greve. Já o presidente do Sindicato dos Rodoviários, José Carlos Salles, afirmou que também foi surpreendido pela ausência dos ônibus nas ruas e que a orientação da entidade era para que fosse cumprida a liminar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados