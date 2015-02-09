Terminais de ônibus ficaram vazios nesta segunda-feira com a greve dos rodoviários

Moradores da Grande Vitória foram pegos de surpresa com a falta de ônibus nesta segunda-feira (09). A greve dos rodoviários foi informada à população ainda na sexta-feira (06), com cartazes fixados nos veículos, entretanto a categoria está descumprindo o edital de greve, que garantia 30% da circulação da frota.Uma medida cautelar conseguida pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) junto à Justiça do Trabalho para garantir a circulação de, no mínimo, 70% da frota durante os horários de pico (das 6h às 9h e das 17h às 20h), e 40% nos outros horários, também está sendo descumprida, já que o Sindicato dos Rodoviários alegam não terem sido notificados.

Your browser does not support the audio element. Terminais de ônibus ficaram vazios nesta segunda-feria cm a greve dos rodoviários

Com a ação da categoria, a população se sente prejudicada, como é o caso do vendedor Adonias Pimenta Correa, de 25 anos, que precisava estar em Vitória na manhã desta segunda para trabalhar, mas encontrou as portas do Terminal de Vila Velha fechadas. "Tudo fechado. Ninguém entra, ninguém sai, nenhum ônibus funcionando. Agora é esperar a boa vontade deles para ir para o serviço", afirmou.

Neuza Bezerra Liria, de 57 anos, mora em Cariacica e trabalha como costureira no bairro Santa Inês, em Vila Velha. Para chegar ao trabalho ela sai às 5h30 e precisa utilizar três coletivos e ficou sem nenhum nesta manhã. Ela precisou recorrer a carona solidária. "Peguei uma carona. Meu neto veio até o hospital Infantil e me largou no meio do caminho. Agora estou esperando uma carona da firma para vir me buscar aqui. Agora estou aqui no Terminal do Ibes sem ter condições de chegar ao meu tabalho", explicou.

Já a auxiliar de serviços gerais Suely Miguel, de 37 anos, trabalhou a madrugada inteira e precisava chegar em casa, mas não conseguiu. "Ninguém estava esperando que ia ser assim. Eu moro em Cariacica, estou em Vila Velha, estou aguardando a decisão que eles vão tomar, se vão ou não colocar ônibus na rua, porque dinheiro para pegar um táxi eu não tenho", afirmou.

Com a falta de coletivos nas vias da Grande Vitória, os motoristas tiraram os carros de casa o que ocasionou congestionamentos na região. A Terceira Ponte, Segunda Ponte e Cinco Pontes que liga Capital aos municípios de Vila Velha e Cariacica, apresentaram lentidão até o início da tarde desta segunda. A BR-101 também registrou lentidão no sentido Vitória, assim como a Reta do Aeroporto.