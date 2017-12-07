Termina sem acordo negociação entre rodoviários e empresas de ônibus

Terminal de Itacibá Crédito: Arquivo

Terminou sem acordo a rodada de negociação entre rodoviários e empresas de ônibus da Grande Vitória, mediada pelo Ministério Público do Trabalho na manhã desta quinta-feira (07). Foi o quarto encontro entre o Sindicato dos Rodoviários e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), o primeiro deles no Ministério Público.

Os trabalhadores pedem 5% de aumento real e outros benefícios, como reajuste do vale-refeição e a gratuidade do plano de saúde. Já as empresas, segundo o Sindirodoviários, se negaram a oferecer qualquer reajuste.

O presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, disse que a categoria buscou o MPT para evitar uma paralisação no transporte público.

"Tivemos quatro reuniões com os empresários e nenhuma avançou. O empresário oferece um reajuste zero. Antes de qualquer chamamento da categoria para uma greve, a gente está tentando uma mediação, até mesmo para evitar um confronto maior entre empregados e patrão", afirmou Bastos.

Uma nova audiência de mediação foi marcada para a próxima quarta-feira. As empresas citam a crise econômica e a consequente queda no número de passageiros como barreiras que dificultam atender as reivindicações da categoria.

O GVBus informou, por nota, que está em reuniões frequentes com o Sindirodoviários para a negociação do acordo coletivo e que esses encontros continuam até que exista um consenso.