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TERCEIRA PONTE

Termina sem acordo audiência que pedia redução do pedágio

Como não houve entendimento, a Justiça solicitou que um novo cálculo da tarifa seja feito pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP). A Justiça vai definir os critérios utilizados neste novo cálculo. Atualmente, o valor da tarifa de manutenção é de R$ 1

Publicado em 02 de Outubro de 2017 às 18:47

Publicado em 

02 out 2017 às 18:47
Continua o impasse entre Ministério Público Estadual (MPES) e a Rodosol sobre o valor da tarifa de manutenção da Terceira Ponte, estipulada pela Justiça em 2013. A audiência, que pedia a redução do pedágio, terminou sem acordo entre as partes na tarde desta segunda-feira (02). Como não houve entendimento, a Justiça solicitou que um novo cálculo da tarifa seja feito pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP). A Justiça vai definir os critérios utilizados neste novo cálculo. Atualmente, o valor da tarifa de manutenção é de R$ 1.
Termina sem acordo audiência que pedia redução do pedágio
As promotoras do Ministério Público Giselle Albernaz de Meira Mafra e Sandra Lengruber acreditam que, com o novo cálculo, a tarifa da Terceira Ponte deve ser reduzida. A promotora Giselle explica que quando foi determinada a redução do pedágio, de R$ 1,90 para R$ 0,80, não foi levado em consideração o número de veículos que utilizam diariamente a ponte para definir os gastos com manutenção. 
“Como a gente viu, ele foi calculado em cima de valores de contrato e entendemos que ele deve ser calculado efetivamente com aquilo que a Rodosol gasta, com o custo de manutenção efetivo dela, real e não pelo contrato”, disse.
Em contrapartida, o advogado da concessionária, Rodrigo Martins, afirma que em 2013, quando o valor da tarifa foi reduzido, o cálculo acabou prejudicando a Rodosol. Por isso, ele acredita que com a revisão da tarifa, o valor será reajustado para mais. 
"Naquele momento, a redução foi demasiada, devido a uma erro matemático. A Rodosol entende que esse cálculo tem que ser reajustado, para corrigir um erro matemático e considerar outros eventos posteriores", contou.
A promotora Sandra Lengruber explica que quando a tarifa da Terceira Ponte foi suspensa e começou a vigorar a tarifa de manutenção, a redução do valor foi calculada em cima de cláusulas do contrato e não dos custos e ganhos reais. A promotora defende que o novo cálculo deve ser em cima dos veículos que trafegam na via, que são os gastos efetivos de manutenção.
De acordo com o MPES, não há prazo para que o juiz Fellipe Monteiro Morgado Horta, da Segunda Vara da Fazenda Pública, defina os critérios para que a Arsp recalcule o valor de manutenção do pedágio.

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