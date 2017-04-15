Montagem do terço gigante para a festa da Penha 2017 Crédito: Patrícia Meireles

O terço gigante que marca a véspera do início da Festa da Penha foi erguido neste sábado (15) por um grupo de voluntários. Este ano, o terço foi confeccionado com bolas de isopor recicladas, flores de EVA, seis mil pérolas e arames de ferro, somando mais de 12 mil peças e pesando cerca de 30 kg. Ao todo, foram dois meses de muito trabalho para que o símbolo ficasse pronto a tempo.

O médico Osmar Sales, de 61 anos, foi o responsável por criar o primeiro terço da festividade, há 19 anos. Com a ajuda de fiéis da igreja e amigos, Sales mantém a tradição até hoje e conta que sua inspiração este ano foi a coroação de Nossa Senhora Aparecida.

“Esse terço foi concebido já há algum tempo com a intenção pura de homenagear Nossa Senhora , com o tema 'coroação'. Me disseram que daqui a algum tempo vai ser a festa de 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, então, eu poderia fazer uma homenagem nesse sentido”, contou.

De acordo com Sales, o primeiro terço foi montado por ele em 1998, na tentativa de recriar o terço gigante da missa celebrada por João Paulo II, no Rio de Janeiro, em 1997. Desde então, ele passou a repetir o ato nos anos seguintes.

Your browser does not support the audio element. Terço inspirado em Nossa Senhora Aparecida é erguido no Convento da Penha

“Em 1997 teve a missa do papa João Paulo II, lá no Rio, e um terço de isopor subiu com balões de gás. Tentei fazer aqui, mas ficou pesado e, então, pendurei nas palmeiras. O frei permitiu que colocasse, pois não queria jogar a peça fora”, relata.