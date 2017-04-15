Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

FESTA DA PENHA

Terço inspirado em Nossa Senhora Aparecida é erguido no Convento

O tradicional terço que marca a véspera da Festa da penha foi erguido neste sábado (15)

Publicado em 15 de Abril de 2017 às 13:14

Publicado em 

15 abr 2017 às 13:14
Montagem do terço gigante para a festa da Penha 2017 Crédito: Patrícia Meireles
O terço gigante que marca a véspera do início da Festa da Penha foi erguido neste sábado (15) por um grupo de voluntários. Este ano, o terço foi confeccionado com bolas de isopor recicladas, flores de EVA, seis mil pérolas e arames de ferro, somando mais de 12 mil peças e pesando cerca de 30 kg. Ao todo, foram dois meses de muito trabalho para que o símbolo ficasse pronto a tempo.
O médico Osmar Sales, de 61 anos, foi o responsável por criar o primeiro terço da festividade, há 19 anos. Com a ajuda de fiéis da igreja e amigos, Sales mantém a tradição até hoje e conta que sua inspiração este ano foi a coroação de Nossa Senhora Aparecida.
“Esse terço foi concebido já há algum tempo com a intenção pura de homenagear Nossa Senhora , com o tema 'coroação'. Me disseram que daqui a algum tempo vai ser a festa de 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, então, eu poderia fazer uma homenagem nesse sentido”, contou.
De acordo com Sales, o primeiro terço foi montado por ele em 1998, na tentativa de recriar o terço gigante da missa celebrada por João Paulo II, no Rio de Janeiro, em 1997. Desde então, ele passou a repetir o ato nos anos seguintes.
Terço inspirado em Nossa Senhora Aparecida é erguido no Convento da Penha
“Em 1997 teve a missa do papa João Paulo II, lá no Rio, e um terço de isopor subiu com balões de gás. Tentei fazer aqui, mas ficou pesado e, então, pendurei nas palmeiras. O frei permitiu que colocasse, pois não queria jogar a peça fora”, relata.
O terço permanecerá no Convento da Penha até a metade do mês de maio. A Festa da Penha 2017 acontece de 16 a 24 de abril e a expectativa é de que mais de dois milhões de fiéis participem do evento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados