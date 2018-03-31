Terço sendo erguido entre as palmeiras do Convento da Penha Crédito: Vinícius Lodi

Símbolo de fé e devoção, o tradicional terço gigante foi erguido na manhã deste sábado de aleluia (31) no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha. Com cerca de 20 metros de altura e pesando mais de 50 kg, em 2018 a iluminação de LED em seu entorno é o destaque, fazendo com que ele possa ser visto no escuro e também a uma boa distância.

Your browser does not support the audio element. Terço gigante é erguido no Campinho do Convento da Penha

São diversos os adereços e cores que dão sentido material a temas religiosos e que fazem referência ao tema da Festa da Penha deste ano: “Virgem Maria, minha alegria”. As flores, por exemplo, representam as mães, em especial Maria. Nossa Senhora da Medalha indica a anunciação, a cruz curvada simboliza o abraço misericordioso e a última alegria é demonstrada como a ressurreição de Cristo.

Há 20 anos, o médico obstetra Osmar Sales iniciou a confecção do terço e até hoje continua participando da produção que é feita em equipe com cerca de 15 participantes, além do apoio do Corpo de Bombeiros. Ele ressalta a importância da simbologia para compreender o terço. “O simbolismo está em toda a sua forma. Quando você pensa em passar a mensagem, você pensa em que forma poderia passar. As mensagens são cifradas, é preciso explicar. Não são desenhos simples”, disse.

O terço levantado entre as palmeiras também significa o início da Festa da Penha, como explica o Frei Pedro de Oliveira. “Este terço, de fato, recorda as alegrias de Maria, também uma das devoções fortíssimas de nosso povo. Este terço praticamente surge entre as duas palmeiras, grande marco do Convento e anuncia que a Festa da Penha está se iniciando”, afirmou.

A auxiliar de serviços gerais Carmem Cravo visita o Convento no sábado de aleluia há mais de cinco anos justamente para ver o terço sendo erguido. “Todo detalhe que eles fazem, todo o carinho. Cada ano é diferente e eu acho lindo”.

A Festa da Penha acontece a partir deste domingo (1) e vai até o dia 09 de abril com missas, romarias e apresentações artísticas.

PROGRAMAÇÃO

01/04 - Domingo de Páscoa Ressurreição do Senhor

-Missas na Capela: 5h, 7h, 9h e 11h

-10h: Benção dos Cavaleiros - Prainha

-14h30 Abertura do Oitavário e Missa no Campinho do Convento

02/04 - Segunda-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho do Convento

-19h30 - Programação Cultural - "As Alegrias de Nossa Senhora", com a participação de Eliana Ribeiro no -Campinho do Convento

03/04 - Terça-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 19h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho

-19h30: Momento de Oração com os casais no Campinho do Convento

04/04 - Quarta-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho

05/04 - Quinta-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho

-19h30: Apresentação da Orquestra no Santuário de Vila Velha

06/04 - Sexta-feira

-Missas na Capela: 6h, 7h e 9h30

-14h30: Oitavário e Missa no Campinho

-Romaria dos Militares - saindo 14h da Prainha

-19h30: Show de música franciscana no Campinho do Convento

07/04 Sábado

-Missa na Capela - 6h

-8h: Missa da Diocese de São Mateus no Campinho

-8h - Remaria - Praia da Costa

-9h - Igreja do Rosário - Missa das pessoas com deficiência (Romaria saindo 8h da Praça Duque de Caxias)

-10h - Missa Romaria dos Adolescentes

-11h - Translado da imagem pela Baía de Vitória

-14h30 - Oitavário e Missa no Campinho

-19h - Romaria dos Homens saindo da Catedral

-23h30 - Missa de encerramento da Romaria dos Homens na Prainha

08/04 - Domingo

-Missas na Capela - 05h e 07h

-8h - Campinho : Missa

-10h - Bênção dos Motociclistas - Prainha

-15h - Romaria das Mulheres saindo do Santuário

-16h - Missa de encerramento da Romaria das Mulheres na Prainha

09/04 - Segunda-feira, dia da Padroeira

-Missas na Capela: 0h, 2h, 6h, 9h e 12h

-7h: Campinho - Missa

-08h30: Romaria dos Ciclistas - Cobilândia

-9h: Romaria dos Conguistas

-10h : Campinho - Missa das Pastorais

-11h: Apresentações musicais no Campinho