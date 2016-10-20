Com mais de 445 anos de existência, a Festa da Penha é a mais antiga festa mariana do País, segundo o Convento da Penha, e a cada ano conquista milhões de fiéis brasileiros de todas as regiões. Terceira maior comemoração religiosa do Brasil, o evento cresceu nos últimos anos, principalmente com as romarias. Entre elas, a principal: a Romaria dos Homens, em que 700 mil pessoas participaram em 2016, segundo a organização do evento.

A Festa da Penha foi realizada pela primeira vez em 1571. Dois dias depois, o fundador do convento, Frei Pedro Palácios, foi encontrado morto na Capelinha de São Francisco. A imagem de Nossa Senhora da Penha foi trazida por ele de Portugal e sendo chamada de Penha no Estado. A Igreja conta que a imagem desapareceu várias vezes na Prainha e foi encontrada no alto do penhasco de 154 metros de altitude, onde fica o templo religioso.

Your browser does not support the audio element. CBN 20 ANOS - Kaique Dias - Terceiro maior evento religioso no País, Festa da Penha atrai milhões de fieis

O movimento religioso é realizado sempre em nove dias, a partir do Domingo de Páscoa, em período chamado de oitavário. A CBN Vitória existe há vinte anos, porém já presenciou muitas histórias que chamaram a atenção da nossa reportagem. Entre elas muitos milagres. Em abril de 2016, a repórter Patrícia Scalzer contou a história de uma médica que voltou a andar, após um acidente, mesmo quando especialistas acharam não ser possível.

“A queda teve graves consequências e os médicos afirmaram que ela não ficaria de pé novamente, mas pela fé ela conta que venceu o maior obstáculo de sua vida: ‘A fé mesmo que me colocou aqui. Não é nada, é milagre mesmo’”, relatou a repórter à época.