Com mais de 445 anos de existência, a Festa da Penha é a mais antiga festa mariana do País, segundo o Convento da Penha, e a cada ano conquista milhões de fiéis brasileiros de todas as regiões. Terceira maior comemoração religiosa do Brasil, o evento cresceu nos últimos anos, principalmente com as romarias. Entre elas, a principal: a Romaria dos Homens, em que 700 mil pessoas participaram em 2016, segundo a organização do evento.
A Festa da Penha foi realizada pela primeira vez em 1571. Dois dias depois, o fundador do convento, Frei Pedro Palácios, foi encontrado morto na Capelinha de São Francisco. A imagem de Nossa Senhora da Penha foi trazida por ele de Portugal e sendo chamada de Penha no Estado. A Igreja conta que a imagem desapareceu várias vezes na Prainha e foi encontrada no alto do penhasco de 154 metros de altitude, onde fica o templo religioso.
CBN 20 ANOS - Kaique Dias - Terceiro maior evento religioso no País, Festa da Penha atrai milhões de fieis
O movimento religioso é realizado sempre em nove dias, a partir do Domingo de Páscoa, em período chamado de oitavário. A CBN Vitória existe há vinte anos, porém já presenciou muitas histórias que chamaram a atenção da nossa reportagem. Entre elas muitos milagres. Em abril de 2016, a repórter Patrícia Scalzer contou a história de uma médica que voltou a andar, após um acidente, mesmo quando especialistas acharam não ser possível.
“A queda teve graves consequências e os médicos afirmaram que ela não ficaria de pé novamente, mas pela fé ela conta que venceu o maior obstáculo de sua vida: ‘A fé mesmo que me colocou aqui. Não é nada, é milagre mesmo’”, relatou a repórter à época.
Nas missas realizadas nesses dias é comum também a homenagem de vítimas de tragédias e mortes ou mesmo alertas que são feitos nas homilias e que influenciam na vida dos fiéis católicos. Em abril de 2007 as vítimas de um acidente de helicóptero em Colatina, no Noroeste do Estado, foram lembradas na homilia de Dom Décio Zandonade, então bispo da diocese da cidade. Um helicóptero da Polícia Militar em uma operação de transplante deixou seis mortos. Naquele dia, Dom Décio pediu oração para as vítimas falecidas.