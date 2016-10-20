Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN VITÓRIA 20 ANOS

Terceiro maior evento religioso no País, Festa da Penha atrai milhões de fieis

Evento cresceu nos últimos anos, principalmente com as romarias

Publicado em 20 de Outubro de 2016 às 15:12

Publicado em 

20 out 2016 às 15:12
Com mais de 445 anos de existência, a Festa da Penha é a mais antiga festa mariana do País, segundo o Convento da Penha, e a cada ano conquista milhões de fiéis brasileiros de todas as regiões. Terceira maior comemoração religiosa do Brasil, o evento cresceu nos últimos anos, principalmente com as romarias. Entre elas, a principal: a Romaria dos Homens, em que 700 mil pessoas participaram em 2016, segundo a organização do evento.
A Festa da Penha foi realizada pela primeira vez em 1571. Dois dias depois, o fundador do convento, Frei Pedro Palácios, foi encontrado morto na Capelinha de São Francisco. A imagem de Nossa Senhora da Penha foi trazida por ele de Portugal e sendo chamada de Penha no Estado. A Igreja conta que a imagem desapareceu várias vezes na Prainha e foi encontrada no alto do penhasco de 154 metros de altitude, onde fica o templo religioso.
CBN 20 ANOS - Kaique Dias - Terceiro maior evento religioso no País, Festa da Penha atrai milhões de fieis
O movimento religioso é realizado sempre em nove dias, a partir do Domingo de Páscoa, em período chamado de oitavário. A CBN Vitória existe há vinte anos, porém já presenciou muitas histórias que chamaram a atenção da nossa reportagem. Entre elas muitos milagres. Em abril de 2016, a repórter Patrícia Scalzer contou a história de uma médica que voltou a andar, após um acidente, mesmo quando especialistas acharam não ser possível.
“A queda teve graves consequências e os médicos afirmaram que ela não ficaria de pé novamente, mas pela fé ela conta que venceu o maior obstáculo de sua vida: ‘A fé mesmo que me colocou aqui. Não é nada, é milagre mesmo’”, relatou a repórter à época.
Nas missas realizadas nesses dias é comum também a homenagem de vítimas de tragédias e mortes ou mesmo alertas que são feitos nas homilias e que influenciam na vida dos fiéis católicos. Em abril de 2007 as vítimas de um acidente de helicóptero em Colatina, no Noroeste do Estado, foram lembradas na homilia de Dom Décio Zandonade, então bispo da diocese da cidade. Um helicóptero da Polícia Militar em uma operação de transplante deixou seis mortos. Naquele dia, Dom Décio pediu oração para as vítimas falecidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados