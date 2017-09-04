O guarda-corpo da Terceira Ponte será ampliado para aumentar a segurança das pessoas que utilizam a via. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (04) pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp). A proposta é colocar uma estrutura de vidro e metal em toda a extensão da ponte, passando dos atuais 1,20 metro de altura para 2,10. O objetivo é evitar casos de suicídios.

Your browser does not support the audio element. Terceira Ponte terá proteção de vidro para reforçar segurança

Em agosto, a Arsp solicitou que a Rodosol apresentasse uma projeto de segurança para a Terceira Ponte. Na última sexta-feira (1º), o projeto foi apresentado pela concessionária e aprovado pela Agência. Agora, a Rodosol tem até o dia 12 de outubro para apresentar o projeto executivo, que inclui testes para saber se a estrutura de vidro suporta o vento da Terceira Ponte.

Segundo o diretor geral da Arsp, Julio Castiglioni, a instalação de telas verticais na ponte foi descartada porque comprometeria o aspecto visual do local. "O que buscamos nesta primeira escolha conceitual foi evidentemente preencher quesitos de segurança, mas também ter a preocupação com o cone visual com Convento da Penha. Isso é importante. Mas essa é uma escolha preliminar, ainda pendente do detalhamento que o projeto de engenharia pode nos trazer”, disse.

A estimativa da Arsp é que a obra custe em torno de R$ 16 milhões. Ainda não se sabe como esse valor será repassado, pode ser com reajuste da tarifa ou com a ampliação do contrato de concessão. Segundo Castiglioni, como o contrato atual está judicializado, qualquer decisão a ser tomada precisa do aval da Justiça. “Uma vez recebido o projeto de engenharia e feito a crítica pelo corpo técnico da agência, vamos buscar junto ao judiciário uma solução para equalizar estes custos”, contou.