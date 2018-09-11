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NEGOCIAÇÃO

Terceira Ponte: provocações do público atrapalharam as negociações

Bombeiros negociaram por mais de oito horas com um homem que ameaçou atentar contra a própria vida

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 14:34

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

11 set 2018 às 14:34
Trânsito congestionado na Praça do Pedágio por conta da interdição na Terceira Ponte Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Luzes de lanternas iluminando a vítima, gritos raivosos e até barulhos de foguetes. De acordo com o capitão Afonso Amorim, do Corpo de Bombeiros, esses foram alguns dos fatores que atrapalharam os Bombeiros responsáveis pela operação de resgate ocorrida na Terceira Ponte, nesta segunda-feira (10). A interdição deixou a principal via entre Vitoria e Vila Velha fechada por mais de oito horas.
Terceira Ponte - provocações do público atrapalharam as negociações
O capitão Amorim explicou parte das táticas de negociação utilizadas pelos agentes de segurança. No entanto, o bombeiro destacou que as interferências externas atrapalham o andamento do trabalho. Segundo ele, pessoas que estavam em cima da ponte e nas janelas de prédios vizinhos usaram até luzes de lanterna para distrair a vítima da ocorrência.
"A gente tenta criar um vínculo com vítima, adquirir confiança e respeito dela. Toda vez que há uma ação fora do que a gente está atuando, acaba descontraindo a vítima do caminho que nós queremos, que é levar ela para o local seguro", disse o capitão.
BLOQUEIOS TOTAIS VÃO CONTINUAR
É justamente para minimizar a interferência externa que os Bombeiros e Polícia Militar interditam os dois sentidos da Terceira Ponte durante as operações de resgate.
O Governo do Estado estuda a implantação da barreira de proteção contra suicídio no local. Enquanto a barreira não é instalada, os capitão dos Bombeiros afirmou que as interdições totais da ponte vão continuar acontecendo nos casos de resgate.
Barreira de proteção que será colocada na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva
Enquanto a ponte ficou fechada, milhares de pessoas tiveram que encarar um longo trânsito em Vitória e Vila Velha. A artesã Juliana Mansur não conseguiu levar o sobrinho ao médico. O garoto, de 13 anos, tem uma doença grave e estava a caminho de uma consulta com um cardiologista. Os dois ficaram na ponte por mais de 4 horas. Por conta da longa demora e dos problemas de saúde do garoto, Juliana teve que descer a ponte empurrando a cadeira de rodas do sobrinho.
"Não sei porque ninguém faz nada. Tem que ter alguma solução para resolver essa situação. Foram paradas duas cidades, sendo que uma delas é a capital", reclamou a artesã.
A previsão é para que a instalação de uma barreira na Terceira Ponte custe em torno de R$ 15 milhões, com previsão de conclusão da obra para o final do primeiro semestre de 2019.

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