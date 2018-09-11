Trânsito congestionado na Praça do Pedágio por conta da interdição na Terceira Ponte Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Luzes de lanternas iluminando a vítima, gritos raivosos e até barulhos de foguetes. De acordo com o capitão Afonso Amorim, do Corpo de Bombeiros, esses foram alguns dos fatores que atrapalharam os Bombeiros responsáveis pela operação de resgate ocorrida na Terceira Ponte, nesta segunda-feira (10). A interdição deixou a principal via entre Vitoria e Vila Velha fechada por mais de oito horas

Your browser does not support the audio element. Terceira Ponte - provocações do público atrapalharam as negociações

O capitão Amorim explicou parte das táticas de negociação utilizadas pelos agentes de segurança. No entanto, o bombeiro destacou que as interferências externas atrapalham o andamento do trabalho. Segundo ele, pessoas que estavam em cima da ponte e nas janelas de prédios vizinhos usaram até luzes de lanterna para distrair a vítima da ocorrência.

"A gente tenta criar um vínculo com vítima, adquirir confiança e respeito dela. Toda vez que há uma ação fora do que a gente está atuando, acaba descontraindo a vítima do caminho que nós queremos, que é levar ela para o local seguro", disse o capitão.

BLOQUEIOS TOTAIS VÃO CONTINUAR

É justamente para minimizar a interferência externa que os Bombeiros e Polícia Militar interditam os dois sentidos da Terceira Ponte durante as operações de resgate.

O Governo do Estado estuda a implantação da barreira de proteção contra suicídio no local. Enquanto a barreira não é instalada, os capitão dos Bombeiros afirmou que as interdições totais da ponte vão continuar acontecendo nos casos de resgate.

Barreira de proteção que será colocada na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva

Enquanto a ponte ficou fechada, milhares de pessoas tiveram que encarar um longo trânsito em Vitória e Vila Velha. A artesã Juliana Mansur não conseguiu levar o sobrinho ao médico. O garoto, de 13 anos, tem uma doença grave e estava a caminho de uma consulta com um cardiologista. Os dois ficaram na ponte por mais de 4 horas. Por conta da longa demora e dos problemas de saúde do garoto, Juliana teve que descer a ponte empurrando a cadeira de rodas do sobrinho.

"Não sei porque ninguém faz nada. Tem que ter alguma solução para resolver essa situação. Foram paradas duas cidades, sendo que uma delas é a capital", reclamou a artesã.