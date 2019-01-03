Terceira Ponte é fechada para atendimento da PM e do Corpo de Bombeiros Crédito: Kaique Dias

A ocorrência de resgate realizada nesta quinta-feira (03) na Terceira Ponte foi a primeira com a execução do Plano de Contingência para evacuar as pistas. Em 10 minutos, todos os veículos que estavam em cima da Terceira Ponte foram retirados e os acessos interditados em Vitória e em Vila Velha. Segundo o Corpo de Bombeiros, mesmo nos horários de pico, essa deverá ser a média de tempo para o início da interdição e o esvaziamento total da via, enquanto as equipes de resgate iniciam o atendimento.

Your browser does not support the audio element. Terceira Ponte - protocolo de esvaziamento será feito em 10 minutos

Nesta quinta, desde o início do atendimento até a finalização da ocorrência foram duas horas de interdição . Em setembro do ano passado, a ponte ficou fechada por oito horas para o mesmo tipo de ocorrência, com veículos retidos na via e congestionamentos em todas as vias de acesso por Vitória e também por Vila Velha. Esse fechamento prolongado motivou uma revisão no protocolo de atendimento a ocorrências que demandam a interrupção do trânsito na via, em outubro de 2018. Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner, a partir de agora, em todas as ocorrências será aplicado o plano de contingência.

“Em cerca de 10 minutos as equipes da Rodosol e da Polícia Militar conseguiram fazer o fechamento da ponte e o esvaziamento da mesma. As guardas municipais de Vila Velha e da Capital fizeram com que as vias alternativas fossem utilizadas de forma que o trânsito fluísse de forma adequada evitando grandes congestionamentos e engarrafamentos”, destacou.

Desta vez, os motoristas que estavam na Terceira Ponte não apresentaram resistência ao retornar para o município de origem pelos gates (portões) instalados na divisória central ao longo da ponte, como explicou a tenente Bortoluzzi da Polícia Militar.

“Com os últimos casos e com a divulgação na imprensa, os motoristas tiveram uma resistência muito menor e os carros retornaram. Acredito que pior do que não conseguir passar é ficar preso na ponte, então, as pessoas retornaram justamente para buscar essas vias alternativas”, afirmou.

O tenente-coronel Carlos Wagner pediu a compreensão das pessoas que passam pela ponte quando há atendimentos do tipo. “Sabemos de todos o transtornos que situações como essa apresentam para a sociedade, mas a sociedade precisa entender que é preciso resgatar a empatia, que é a necessidade de sentir a dor do outro. Afinal, o tentante tem família, um pai e uma mãe que zela pela vida dele”.

Apesar do plano ter sido aplicado com sucesso, Carlos Wagner destacou que ele passará por uma revisão para saber se será necessário algum ajuste ou aprimoramento.

Ocorrência

O homem que tentou contra a vida tem 34 anos e chegou ao vão central através de uma corrida por aplicativo, quando desceu do carro ainda em movimento. De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, o motorista, que não teve o nome divulgado, ainda tentou trazer o homem de volta para o veículo, mas não conseguiu. Mesmo assim, o motorista de aplicativo ficou no local até a chegada da equipe de resgate.