Para ajudar a identificar os principais pontos de retenção nos acessos à Terceira Ponte nos horários de pico, a Prefeitura de Vitória passou a utilizar nesta quarta-feira (20) um drone na região da Praça do Pedágio. No terceiro dia útil de funcionamento da ponte com a cobrança de tarifa apenas no sentido Vitória, motoristas enfrentaram lentidão e congestionamentos na volta para Vila Velha.
Terceira Ponte, drone começa a monitorar pontos de congestionamentos
De acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffman, uma equipe do município está desde a última segunda-feira (18) acompanhando na região da Terceira Ponte a situação do trânsito entre às 17h e 20h. Nesta quarta, a prefeitura começou a monitorar também a situação também pelo alto. “Utilizaremos um drone que fará sobrevoos para que tenhamos imagens do alto, das filas, dos acessos, da própria ponte."
Na visão de muitos motoristas, os congestionamentos continuam. O eletricista Fabrício Prates, 26 anos, que trafega pela Terceira Ponte diariamente, conta que a mudança não melhorou o tempo que ele gasta para chegar em Vila Velha. “Para mim não resolveu nada. Eu percebi até que o trânsito piorou. Não sei o motivo, mas vejo que aumentou o tempo para passar na ponte”, reclamou.
Preso no trânsito das 17h, operador de guindauto, Rogério Domingos, 46 anos, reclamou da cobrança apenas no sentido Vitória. “O trânsito está pior, o fluxo para Vila Velha aumentou bastante”, disse.
Para o taxista Alex Sandro Bandeira, 43 anos, a mudança não vai conseguir atingir o objetivo, que é reduzir os congestionamentos. “O trânsito continua congestionado, não vemos agentes em Vila Velha para organizar o trânsito. Para mim é uma medida que não funciona”, alertou.
Hoffman destacou que o município já tem o número de veículos que passaram na Terceira Ponte nesta segunda e terça no horário de pico. Os dados serão coletados por mais dias para serem confrontados com o fluxo de veículo antes da suspensão do pedágio no sentido Vila Velha.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória,até às 19h30 desta quarta, as ruas Clóvis Machado e Duckla de Aguiar ainda apresentavam pontos de congestionamento. Na Reta da Penha, neste horário o trânsito era livre no sentido Terceira Ponte.
Já a Guarda Municipal de Vila Velha informou que no mesmo horário já não havia mais lentidão na chegada ao município, o trânsito seguia livre na Avenida Carioca e na Alça da Terceira Ponte.