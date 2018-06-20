drone é utilizado na terceira ponte Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Para ajudar a identificar os principais pontos de retenção nos acessos à Terceira Ponte nos horários de pico, a Prefeitura de Vitória passou a utilizar nesta quarta-feira (20) um drone na região da Praça do Pedágio. No terceiro dia útil de funcionamento da ponte com a cobrança de tarifa apenas no sentido Vitória, motoristas enfrentaram lentidão e congestionamentos na volta para Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Terceira Ponte, drone começa a monitorar pontos de congestionamentos

De acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffman, uma equipe do município está desde a última segunda-feira (18) acompanhando na região da Terceira Ponte a situação do trânsito entre às 17h e 20h. Nesta quarta, a prefeitura começou a monitorar também a situação também pelo alto. “Utilizaremos um drone que fará sobrevoos para que tenhamos imagens do alto, das filas, dos acessos, da própria ponte."

Fabrício Prates Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Na visão de muitos motoristas, os congestionamentos continuam. O eletricista Fabrício Prates, 26 anos, que trafega pela Terceira Ponte diariamente, conta que a mudança não melhorou o tempo que ele gasta para chegar em Vila Velha. “Para mim não resolveu nada. Eu percebi até que o trânsito piorou. Não sei o motivo, mas vejo que aumentou o tempo para passar na ponte”, reclamou.

Preso no trânsito das 17h, operador de guindauto, Rogério Domingos, 46 anos, reclamou da cobrança apenas no sentido Vitória. “O trânsito está pior, o fluxo para Vila Velha aumentou bastante”, disse.

Para o taxista Alex Sandro Bandeira, 43 anos, a mudança não vai conseguir atingir o objetivo, que é reduzir os congestionamentos. “O trânsito continua congestionado, não vemos agentes em Vila Velha para organizar o trânsito. Para mim é uma medida que não funciona”, alertou.

Hoffman destacou que o município já tem o número de veículos que passaram na Terceira Ponte nesta segunda e terça no horário de pico. Os dados serão coletados por mais dias para serem confrontados com o fluxo de veículo antes da suspensão do pedágio no sentido Vila Velha.

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória,até às 19h30 desta quarta, as ruas Clóvis Machado e Duckla de Aguiar ainda apresentavam pontos de congestionamento. Na Reta da Penha, neste horário o trânsito era livre no sentido Terceira Ponte.