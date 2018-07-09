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Terceira Ponte: barreira de proteção poderá ter recursos privados

A intenção é colocar cabos de aço sustentados por estruturas metálicas inclinadas nas laterais da ponte, com uma altura de 2,10 metros

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 16:06

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

09 jul 2018 às 16:06
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) concluiu o projeto para a instalação de uma barreira de proteção para evitar suicídios na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Eduardo Dias
O projeto para instalação de uma barreira de proteção na Terceira Ponte pode custar cerca de R$ 13 milhões, aponta o diretor-geral da Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), Júlio Castiglioni. Segundo a proposta elaborada pela Rodosol, a intenção é colocar cabos de aço sustentados por estruturas metálicas inclinadas nas laterais da ponte, com uma altura de 2,10 metros.
Terceira Ponte - barreira de proteção poderá ter recursos privados
Baseada nesse projeto, a Comissão de Infraestrutura, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, vai buscar parcerias privadas para pagar os custos de instalação. A intenção é tentar levantar recursos junto à Vale e ArcelorMittal nesta terça-feira (9).
Um dos argumentos usados para a escolha das empresas é o fato das duas trabalharem com os materiais que serão utilizados para a construção da barreira. A Comissão de Infraestrutura argumenta que o pagamento da construção das barreiras feito por empresas privadas evita que o valor da obra tenha  impacto no valor do pedágio da ponte.
Júlio Castiglioni, diretor-geral da Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) Crédito: Eduardo Dias
Júlio Castiglioni, diretor-geral da Arsp, vê com bons olhos o pedido de investimento às empresas. “Toda e qualquer interlocução, todo e qualquer diálogo que nos leve à solução desse grave problema de saúde pública é bem visto pela agência reguladora. O prognóstico é bom, a gente entende que o diálogo pode construir um caminho, mas isso vai depender dos próximos passos", avaliou o representante da Arsp.
Membros da Comissão de Infraestrutura, da Arsp, da Rodosol e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES), fizeram uma visita técnica à Terceira Ponte na manhã desta segunda-feira, para tratar sobre alternativas para a barreira de proteção lateral no local. O projeto feito pela Rodosol, com estruturas metálicas inclinadas nas laterais, foi inspirado em pontes construídas na Inglaterra e na Austrália.
Além do projeto de instalação de proteção, há uma ação popular tramitando na Justiça que pede que a Rodosol tome providências para coibir suicídios na Terceira Ponte. A ação tramita no judiciário desde 2016. A reportagem da CBN Vitória entrou em contato com o Ministério Público do Espírito Santo, para saber se o órgão já deu o seu parecer sobre a instalação da barreira na ponte, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem.

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