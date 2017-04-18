Terceira missa do oitavário no campinho do Convento da Penha Crédito: Patricia Scalzer Rádio CBN

No terceiro dia do Oitavário da Festa da Penha 2017, o campinho do Convento ficou lotado de fiéis que acompanharam a missa coordenada pela área Pastoral Cariacica/Viana. A celebração desta terça-feira (18) foi marcada pela apresentação de mulheres que afirmam ter recebido graças de Nossa Senhora da Penha.

Your browser does not support the audio element. Terceira missa do Oitavário divide espaço com testemunhos de devotas

A área Pastoral Cariacica/Viana é composta por 17 paróquias. A missa foi presidida pelo padre Carlos Conceição. Com o tempo nublado, o número de fiéis que acompanharam a celebração foi maior que os dois primeiros dias de Oitavário. Após a comunhão, mulheres de algumas paróquias fizeram uma apresentação sobre os milagres da Virgem da Penha e deram testemunhos de fé. “Minha filha com sete meses teve meningite e hoje ela está bem e já é mãe de três filhos”, afirmou uma das devotas.

A cada graça alcançada, uma flor era depositada em um vaso de barro que estava no altar. “Eu quero agradecer à Nossa Senhora, pois, por intermédio dela estou aqui. Eu nasci muito doente e com quatro meses de idade, minha mão me entregou para Nossa Senhora e hoje estou aqui para agradecer pela minha vida”, declarou outra fiel.