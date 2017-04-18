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Festa da Penha

Terceira missa do Oitavário divide espaço com testemunhos de devotas

Celebração desta terça-feira foi marcada pela apresentação de mulheres que afirmam ter recebido graças de Nossa Senhora da Penha

Publicado em 18 de Abril de 2017 às 20:13

Publicado em 

18 abr 2017 às 20:13
Terceira missa do oitavário no campinho do Convento da Penha Crédito: Patricia Scalzer Rádio CBN
No terceiro dia do Oitavário da Festa da Penha 2017, o campinho do Convento ficou lotado de fiéis que acompanharam a missa coordenada pela área Pastoral Cariacica/Viana. A celebração desta terça-feira (18) foi marcada pela apresentação de mulheres que afirmam ter recebido graças de Nossa Senhora da Penha.
Terceira missa do Oitavário divide espaço com testemunhos de devotas
A área Pastoral Cariacica/Viana é composta por 17 paróquias. A missa foi presidida pelo padre Carlos Conceição. Com o tempo nublado, o número de fiéis que acompanharam a celebração foi maior que os dois primeiros dias de Oitavário. Após a comunhão, mulheres de algumas paróquias fizeram uma apresentação sobre os milagres da Virgem da Penha e deram testemunhos de fé. “Minha filha com sete meses teve meningite e hoje ela está bem e já é mãe de três filhos”, afirmou uma das devotas.
A cada graça alcançada, uma flor era depositada em um vaso de barro que estava no altar. “Eu quero agradecer à Nossa Senhora, pois, por intermédio dela estou aqui. Eu nasci muito doente e com quatro meses de idade, minha mão me entregou para Nossa Senhora e hoje estou aqui para agradecer pela minha vida”, declarou outra fiel.
Nesta quarta-feira (19), o Oitavário começa às 14h30 com coordenação da área Pastoral Benevente.

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