Familiares de Jean Pierre protestaram em frente ao Fórum de Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer

Familiares e amigos do estudante de medicina Jean Pierre Otero Lazzarini, assassinado em dezembro de 2017, protestaram na frente do Fórum de Vila Velha na tarde desta quarta-feira (30). Eles se concentraram durante a realização da primeira audiência de instrução e julgamento do policial militar Igor Moreira da Silva, que foi denunciado como autor do crime. Jean Pierre foi morto com três tiros nas costas, em Araçás, Vila Velha.

Quatro testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas na audiência. As testemunhas de defesa foram dispensadas e serão ouvidas em uma outra data, ainda a ser definida pela Justiça.

A mãe de Jean, Simone Lazzarini, destacou que o desejo da família é que a Justiça seja feita e que o acusado do crime seja punido. “O que esperamos é que ele (Igor) vá a júri popular. Quem participa deste protesto são amigos, que acompanham este caso desde o começo”, destacou.

Your browser does not support the audio element. Tenho que reaprender a viver, diz mãe de jovem morto em Vila Velha

Muito emocionada, Simone falou da saudade e lembrou que Jean faria aniversário nos próximos dias. “Um ano e um mês que tenho que reaprender a viver. Um ano e um mês que espero a porta abrir e ver meu filho chegar em casa. No dia 3 de fevereiro ele iria fazer 28 anos. Eu comprei bexigas pretas para soltar no manifesto, não comprei bexiga para enfeitar a casa e ele receber os amigos”.

Jean Pierre Crédito: Arquivo da família

O pai do jovem, o médico Oscar Lazzarini também pediu por Justiça e disse que todos os dias pensa no filho. “Nossa dor é contínua, diária e a presença do nosso filho em nossas vidas é constante. Não aceitamos que ele agora seja esquecido, para nós ele é muito presente”.

O amigo de Jean, Marcos Vinícius Oliveira, lembrou como o estudante era alegre. “Ele era uma pessoa do bem, brincalhão, sempre ajudava as pessoas. Eu não acreditei quando me falaram que ele tinha morrido”.

O administrador Paulo Pasolini também participou do ato em frente ao Fórum. Amigo de infância de Jean, ele conta que o jovem faz muita falta. “Sou amigo do Jean Pierre há mais de 20 anos, crescemos juntos. Ele sempre foi uma pessoa do bem, alegre. Queremos Justiça”.

A família do policial militar Igor também esteve em frente ao Fórum, mas não quis falar com a reportagem.