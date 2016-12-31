Final e início de ano é sempre um momento especial, é nesta época que muitas pessoas fazem planos para o futuro, repensam o que não deu certo no ano que passou e o que pode ser feito diferente no ano que vai chegar. Fazer dieta, economizar, comprar um carro, fazer uma viagem. Independente de qual seja a meta a ser atingida, o importante é ter foco.

A professora Alessandra Lira já definiu quais serão as metas dela em 2017. “Saúde, emprego de um dinheiro”, disse. Diante de um ano tão ruim para a economia do país, foi difícil engordar a poupança. Porém, neste novo ano, Alessandra já sabe o que terá de fazer para chegar no final do ano com a conta bancária no azul. “Fazendo economia, passeios mais baratos, não gastando tanto com bobagens. Não podemos mudar a situação do país, mas podemos rezar para que as coisas melhorem”, disse.

Your browser does not support the audio element. Tenha disciplina e realize suas metas em 2017

O estudante Enzo Henrique, de 10 anos, já traçou qual será sua meta e seu desejo para 2017. Além da preocupação com os estudos, Enzo também já percebeu que a economia do país precisa melhorar. “Minha meta é passar de ano na escola e que os preços dos produtos dos supermercados fiquem mais baixos”, disse.

Economia requer planejamento

De acordo com a doutora em economia da Fucape, Arilda Teixeira, o planejamento é o segredo para quem deseja economizar. Ela destaca que as famílias devem fazer uma planilha com os gastos essenciais e o que pode ser cortado. Para quem gasta mais do que ganha, o jeito é abrir mão de algumas coisas para poupar. “Se ele tem mais necessidades que recursos, ele precisa saber quais são as prioridades e gastar somente com as prioridades”, disse.