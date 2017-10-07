Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Polícia

Tenente fere a tiro a própria esposa durante confusão com vizinhos

Militar reformado Renato Brandão, de 51 anos, que é subsíndico do prédio, não teria gostado de ver uma moto estacionada em um local do condomínio

Publicado em 07 de Outubro de 2017 às 16:42

Publicado em 

07 out 2017 às 16:42
Uma discussão por causa de uma vaga de garagem em um prédio na cidade de Vila Velha, na Grande Vitória, terminou em tiros e uma pessoa ferida neste sábado. O tenente reformado da PM Renato Brandão, de 51 anos, que é subsíndico do prédio, não teria gostado de ver uma moto estacionada em um local do condomínio. No meio da confusão, a esposa do policial tentou evitar que o marido cometesse uma tragédia e a mulher acabou ferida. A corregedoria da PM conduziu Brandão para o presídio da corporação e o tenente vai responder por tentativa de homicídio.
Tenente atira na própria esposa durante discussão com vizinhos
Com informações de Raquel Lopes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados