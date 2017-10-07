Tenente fere a tiro a própria esposa durante confusão com vizinhos

Uma discussão por causa de uma vaga de garagem em um prédio na cidade de Vila Velha, na Grande Vitória, terminou em tiros e uma pessoa ferida neste sábado. O tenente reformado da PM Renato Brandão, de 51 anos, que é subsíndico do prédio, não teria gostado de ver uma moto estacionada em um local do condomínio. No meio da confusão, a esposa do policial tentou evitar que o marido cometesse uma tragédia e a mulher acabou ferida. A corregedoria da PM conduziu Brandão para o presídio da corporação e o tenente vai responder por tentativa de homicídio.