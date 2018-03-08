Temporal: mais de 14 mil raios são registrados em 24h no ES

Raios no Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira | GZ

O Espírito Santo registrou mais de 14 mil raios durante a quarta-feira (07). Desse total, 9,6 mil atingiram o solo. As informações são do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O Inpe diz que o número é considerado muito alto para os padrões. A cidade de Ecoporanga foi a que teve mais registros, com mais de 2 mil raios atingindo o solo. O período de maior incidência foi entre 16h e 22h.

Your browser does not support the audio element. Temporal, mais de 14 mil raios são registrados em 24 horas no ES

Na segunda-feira, durante outra tempestade, mais de 7 mil raios foram registrados no Espírito Santo . Um temporal atingiu o Estado entre a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira (08). Várias ruas da Grande Vitória e do interior do Estado ficaram alagadas. A cidade de Alegre foi a que teve mais chuva, com 75,30 mm.

Em tempestades, a recomendação do Inpe é não sair na rua. Caso não seja possível, a orientação é para procurar abrigos em carros não conversíveis, ônibus ou outros veículos metálicos não conversíveis, em abrigos subterrâneos, tais como metrôs ou túneis, em grandes construções com estruturas metálicas, em barcos ou navios metálicos fechados e em desfiladeiros ou vales.

É importante evitar locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções não protegidas, tais como celeiros, tendas ou barracos; veículos sem capota, tratores, motocicletas ou bicicletas. Evite também estacionar próximo à árvores ou linhas de energia elétrica. Se estiver dentro de casa, não use telefone, a não ser que seja sem fio, não fique próximo de tomadas e canos, janelas e portas metálicas e evite tocar em qualquer equipamento elétrico ligado a rede elétrica.

Municípios que tiveram mais raios:

Ecoporanga – 2090 raios nuvem-solo

Mucurici – 1840 raios nuvem-solo

Barra de São Francisco – 1530 raios nuvem-solo

Pancas – 1015 raios nuvem-solo

Águia Branca – 460 raios nuvem-solo