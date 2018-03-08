Temporal: mais de 14 mil raios são registrados em 24h no ES

O Espírito Santo registrou mais de 14 mil raios durante a quarta-feira (07). Desse total, 9,6 mil atingiram o solo. As informações são do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
O Inpe diz que o número é considerado muito alto para os padrões. A cidade de Ecoporanga foi a que teve mais registros, com mais de 2 mil raios atingindo o solo. O período de maior incidência foi entre 16h e 22h.
Temporal, mais de 14 mil raios são registrados em 24 horas no ES
Na segunda-feira, durante outra tempestade, mais de 7 mil raios foram registrados no Espírito Santo. Um temporal atingiu o Estado entre a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira (08). Várias ruas da Grande Vitória e do interior do Estado ficaram alagadas. A cidade de Alegre foi a que teve mais chuva, com 75,30 mm.
Em tempestades, a recomendação do Inpe é não sair na rua. Caso não seja possível, a orientação é para procurar abrigos em carros não conversíveis, ônibus ou outros veículos metálicos não conversíveis, em abrigos subterrâneos, tais como metrôs ou túneis, em grandes construções com estruturas metálicas, em barcos ou navios metálicos fechados e em desfiladeiros ou vales.
É importante evitar locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções não protegidas, tais como celeiros, tendas ou barracos; veículos sem capota, tratores, motocicletas ou bicicletas. Evite também estacionar próximo à árvores ou linhas de energia elétrica. Se estiver dentro de casa, não use telefone, a não ser que seja sem fio, não fique próximo de tomadas e canos, janelas e portas metálicas e evite tocar em qualquer equipamento elétrico ligado a rede elétrica.
Municípios que tiveram mais raios:
Ecoporanga – 2090 raios nuvem-solo
Mucurici – 1840 raios nuvem-solo
Barra de São Francisco – 1530 raios nuvem-solo
Pancas – 1015 raios nuvem-solo
Águia Branca – 460 raios nuvem-solo
Laranja da terra – 450 raios nuvem-solo