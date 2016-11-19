Temporal gera conflito entre PMs e estudantes que ocupam a Sedu

A chuva e ventos fortes que atingiram a Grande Vitória na noite desta sexta-feira (18) acabaram provocando uma discussão entre estudantes secundaristas que ocupam a Secretaria Estadual de Educação (Sedu), na Capital, e a Polícia Militar. Os alunos, inclusive, relatam que o Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar (BME) agiu com truculência ao chegar na sede da secretaria.

Tudo começou quando os estudantes que estavam acampados em barracas no gramado pularam uma das janelas do prédio que estava aberta, para se proteger do temporal no fim da noite. Em seguida, segundo eles, o BME exigiu que eles saíssem do prédio.

Cinco pessoas passaram mal devido ao frio durante a ação e tiveram que ser encaminhadas para o Hospital São Lucas, em Vitória. Eles não deram detalhes sobre o que provocou os problemas de saúde e as pessoas que foram socorridas não foram identificadas, mas acusaram a polícia de omitir socorro. Os ocupantes não quiseram gravar entrevista.

Outro lado

O secretário estadual de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, confirmou que houve um pedido de desocupação interna da Sedu e que a polícia foi chamada para ir ao local quando chegou a informação da entrada dos estudantes no local, mas não houve pedido de autuação. “Há outros locais de abrigo próximos, inclusive uma escola ao lado, que poderiam servir de abrigo, mas optaram por um espaço público. Nós optamos por não tratar a questão como criminal e ninguém foi autuado. Sabemos que há um movimento”, explica.

Júlio Pompeu disse ainda que não foi negado socorro aos estudantes que passaram mal e que outros participantes os levaram para o hospital de carro. “Naquela circunstância não é necessário porque tinha alguém que socorresse. Só responde quem poderia ter feito algo e não fez, mas nesse caso alguém socorreu”, explica.