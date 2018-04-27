A médica Julie Bento ficou presa no trecho alagado da BR 101, na Serra Crédito: Caíque Verli

A manhã de sexta-feira (27) foi complicada para os moradores da Serra e de parte de Vitória, principalmente na região de Camburi. Uma chuva muito forte atingiu a região por cerca de uma hora. O tempo fechou, o dia virou noite. Houve registros de pontos de alagamentos em Jardim Camburi e na Serra, que deram um nó no trânsito.

Your browser does not support the audio element. Temporal alaga BR 101, na Serra, e ruas de Jardim Camburi

A pista central da BR 101, no km 267 da rodovia, no trecho próximo a entrada do bairro José de Anchieta, ficou completamente alagada. Os carros pequenos não conseguiam passar por volta das 8h30. Carapina e Jardim Limoeiro ficaram parados.

Os motoristas, claro, ficaram bastante irritados. A médica Julie Bento estava atrasada para o trabalho, mas decidiu não arriscar em atravessar o alagamento e ficou 40 minutos presa na BR 101.

"Não tem condições de passar. Impossível. Já tem um carro parado do outro lado que provavelmente estragou, não tem como e não está escoando", contou.

Trecho da BR 101, na Serra, ficou alagado Crédito: Caíque Verli

Outra pessoa que ficou parada na BR 101 foi o consultor de vendas Alzikson Lima. Ele reclamou que sempre que chove é o mesmo problema no trecho. "Está um caos ali na frente. Carro pequeno ali é difícil de passar. Esse ponto sempre alaga e a providência não é tomada até hoje", lamentou.

A avenida Norte Sul e algumas ruas de Jardim Camburi também tiveram pontos de alagamento. Além da chuva, outras ocorrências atrapalharam a vida dos motoristas que precisaram se deslocar entre Serra e Vitória. Um pouco antes das 9h, um caminhão e um ônibus quebraram em Carapina, respectivamente, na pista lateral da BR 101, em Carapina, sentido Vitória, e na mesma rodovia, mas no sentido Serra.