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Chuva forte

Temporal alaga BR 101, na Serra, e ruas de Jardim Camburi

A pista central da BR 101, no km 267 da rodovia, no trecho próximo a entrada do bairro José de Anchieta, ficou completamente alagada.

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 14:11

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

27 abr 2018 às 14:11
A médica Julie Bento ficou presa no trecho alagado da BR 101, na Serra Crédito: Caíque Verli
A manhã de sexta-feira (27) foi complicada para os moradores da Serra e de parte de Vitória, principalmente na região de Camburi. Uma chuva muito forte atingiu a região por cerca de uma hora. O tempo fechou, o dia virou noite. Houve registros de pontos de alagamentos em Jardim Camburi e na Serra, que deram um nó no trânsito.
Temporal alaga BR 101, na Serra, e ruas de Jardim Camburi
A pista central da BR 101, no km 267 da rodovia, no trecho próximo a entrada do bairro José de Anchieta, ficou completamente alagada. Os carros pequenos não conseguiam passar por volta das 8h30. Carapina e Jardim Limoeiro ficaram parados. 
Os motoristas, claro, ficaram bastante irritados. A médica Julie Bento estava atrasada para o trabalho, mas decidiu não arriscar em atravessar o alagamento e ficou 40 minutos presa na BR 101. 
"Não tem condições de passar. Impossível. Já tem um carro parado do outro lado que provavelmente estragou, não tem como e não está escoando", contou.
Trecho da BR 101, na Serra, ficou alagado Crédito: Caíque Verli
Outra pessoa que ficou parada na BR 101 foi o consultor de vendas Alzikson Lima. Ele reclamou que sempre que chove é o mesmo problema no trecho. "Está um caos ali na frente. Carro pequeno ali é difícil de passar. Esse ponto sempre alaga e a providência não é tomada até hoje", lamentou.
A avenida Norte Sul e algumas ruas de Jardim Camburi também tiveram pontos de alagamento. Além da chuva, outras ocorrências atrapalharam a vida dos motoristas que precisaram se deslocar entre Serra e Vitória. Um pouco antes das 9h, um caminhão e um ônibus quebraram em Carapina, respectivamente, na pista lateral da BR 101, em Carapina, sentido Vitória, e na mesma rodovia, mas no sentido Serra.
O congestionamento na pista lateral da BR 101, sentido Vitória, chegou na altura de Laranjeiras. A ECO 101, concessionária que administra a rodovia federal, garantiu que faz regularmente a limpeza e manutenção no trecho, mas alegou que muita chuva atingiu a BR no período da manhã,  que pode ter causado um transtorno maior no trânsito.  

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