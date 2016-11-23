Devido às fortes chuvas registradas desde a madrugada desta quarta-feira (23) três comunidades em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, permanecem isoladas, segundo a Defesa Civil. O município é um dos três mais atingidos pelas chuvas, incluindo Colatina, também no Noroeste, e Guaçui, no Sul do Estado. Nos locais isolados, caminhões do exército serão usados para levar mantimentos para as famílias dos distritos.

Segundo o coordenador estadual da Defesa Civil, Fabiano Bonno, os veículos vão ajudar no acesso. “O exército está disponibilizando um caminhão preparado para condições adversas para esses distritos que estão isolados”, disse.

Your browser does not support the audio element. Temporais isolam comunidades no Espírito Santo

O município com o maior volume de chuvas nas últimas 24 horas foi o de Colatina, também no Noroeste do Espírito Santo, com aproximadamente 70 mm de chuva. Na cidade, uma família está desalojada e um muro caiu. Há relatos, no entanto, de supermercados, lojas, casas e até um asilo que sofreram com os alagamentos provocados pela cheia do córrego São Silvano. Segundo a Defesa Civil, o Rio Doce ainda não preocupa com alagamentos.

Alerta mantido

O alerta de chuvas foi mantido pela Defesa Civil para 53 municípios do Estado, incluindo os da Grande Vitória. O aviso é baseado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Bonno orienta moradores que moram próximos a encostas e rios que saiam de casa à noite em caso de chuvas fortes, e durante o dia observem se há rachaduras nas residências.