As crianças que estão em férias, os turistas e os moradores de Vitória em geral podem dar banho e alimentar as tartarugas marinhas na Ilha do Papagaio, que fica na Praça do Papa, na Capital. É que o Centro de Visitação do projeto Tamar está contando com uma programação especial para as férias de janeiro, então além de poder participar das visitas guiadas pelos biólogos, é possível interagir com as tartarugas verde que vivem em tanques do local. Atualmente, há no local sete filhotes de tartaruga cabeçuda com poucos dias de vida e outras três, de três anos, além de uma tartaruga verde, com 15 anos, e outra de um ano e meio. Durante a visita, as crianças e adultos podem interagir com os animais na hora do banho e na “hora do gelo”, que é o momento em que as tartarugas se alimentam.

Your browser does not support the audio element. Temporada de alimentar e dar banho em tartarugas

Na hora do banho, os visitantes podem usar um esfregão para simular a limpeza que é feita diariamente pelos próprios peixes quando a tartaruga está no mar. Já na “hora do gelo” é oferecido ao animal um bloco de gelo contendo peixes e algas, para que ele busque o alimento dentro do tanque.

A bióloga do projeto, Ana Cláudio Marcondes, frisou a importância desse contato das pessoas com os animais para que elas criem uma consciência ambiental.

“É bem interessante para as crianças ter esse contato com os animais, com o meio ambiente. É um momento além da escola para elas terem essa parte de educação ambiental. Aqui no Centro de Visitantes tem uma área verde grande. Todo esse contato com a natureza e com os animais, tudo que é falado causa uma sensibilização maior do que ficar vendo só nos livros”, explicou Ana à Rádio CBN Vitória.

A esteticista Mirelly dos Anjos decidiu levar os três filhos, de oito, dois e um ano para ver as tartarugas, ao vivo, pela primeira vez, e entenderem como é a vida desses animais. “Porque é um programa para a família, e as crianças gostam de animais, tartarugas em especial. Aí decidimos trazê-las para conhecer, é um programa diferente para a família”.

E não são só crianças que escolhem este passeio para curtir as férias. A estudante Pâmela Froies, de 24 anos, é de São Paulo, e quis conhecer o projeto na manhã deste sábado (10) junto com outras quatro amigas, que também são de fora do Estado. “Desde criança, sou apaixonada por tartaruga marinha, é meu animal preferido. É a primeira vez que venho aqui no projeto Tamar, eu achei lindo. E é legal ver que eles se envolvem com a comunidade, não é um projeto isolado. Eles envolvem todo mundo, conscientizando”.