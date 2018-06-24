Tempo mais frio aumenta incidência de doenças respiratórias

Chega o inverno e com que ele a tosse, o espirro, o pulmão "carregado". É que o tempo mais frio aumenta a incidência das doenças respiratórias, o que exige ainda mais cuidado com a saúde. O próprio dia 21 de junho, data do início do inverno, foi escolhido como o Dia Nacional de Prevenção à Asma.
Segundo o infectologista e professor da Ufes, Crispim Cerutti Junior, duas razões principais justificam esse aumento.
"O ar mais frio e seco, desprotege a superfície dos órgãos do aparelho respiratório. Os agentes infecciosos se aproveitam disso para se instalar e se multiplicar. A segunda razão é que, com o clima frio e seco, é mais comum as pessoas permanecerem em ambientes fechados e confinados. Isso facilita a comunicação de agentes infecciosos respiratórios de uma pessoa para a outra", explica o médico.
Tempo frio aumenta incidência de doenças respiratórias
Entre as principais dicas para se prevenir das doenças, estão lavar sempre as mãos com água e sabão; evitar colocar as mãos no rosto, em especial na boca e no nariz; ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço de papel; e manter uma distância de pelo menos um metro de quem esteja gripado. Além, é claro, de manter a casa arejada.
Crispim alerta ainda que é importante diferenciar resfriado de gripe. "É importante que as pessoas que estejam com sintoma respiratório e muita febre ou dor de garganta, procure um médico porque pode ser o vírus da gripe e exigir uma atenção maior", afirma.
O último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta que o Espírito Santo já registrou, em 2018, 108 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo, sendo 41 casos por Influenza A (H3N2), 63 casos por Influenza A (H1N1) e quatro casos por Influenza B. Deste total, 12 casos evoluíram para óbito, sendo dois por Influenza B, dois por Influenza A (H3N2) e oito por Influenza A (H1N1).