Tempo mais frio aumenta incidência de doenças respiratórias

Chega o inverno e com que ele a tosse, o espirro, o pulmão "carregado". É que o tempo mais frio aumenta a incidência das doenças respiratórias, o que exige ainda mais cuidado com a saúde. O próprio dia 21 de junho, data do início do inverno, foi escolhido como o Dia Nacional de Prevenção à Asma.

Segundo o infectologista e professor da Ufes, Crispim Cerutti Junior, duas razões principais justificam esse aumento.

"O ar mais frio e seco, desprotege a superfície dos órgãos do aparelho respiratório. Os agentes infecciosos se aproveitam disso para se instalar e se multiplicar. A segunda razão é que, com o clima frio e seco, é mais comum as pessoas permanecerem em ambientes fechados e confinados. Isso facilita a comunicação de agentes infecciosos respiratórios de uma pessoa para a outra", explica o médico.

Your browser does not support the audio element. Tempo frio aumenta incidência de doenças respiratórias

Entre as principais dicas para se prevenir das doenças, estão lavar sempre as mãos com água e sabão; evitar colocar as mãos no rosto, em especial na boca e no nariz; ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço de papel; e manter uma distância de pelo menos um metro de quem esteja gripado. Além, é claro, de manter a casa arejada.

Crispim alerta ainda que é importante diferenciar resfriado de gripe. "É importante que as pessoas que estejam com sintoma respiratório e muita febre ou dor de garganta, procure um médico porque pode ser o vírus da gripe e exigir uma atenção maior", afirma.