Temer diz que está sujeito a bombardeios, mas não fala de prisões

O presidente Michel Temer discursa durante inauguração do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Durante cerimônia de inauguração do novo Aeroporto de Vitória, nesta quinta-feira (29), o presidente Michel Temer afirmou que está sujeito a bombardeios. A operação Skala, da Polícia Federal, prendeu, na manhã desta quinta, dois amigos de Temer: o advogado José Yunes, ex-assessor especial da Presidência da República, e João Baptista Lima Filho, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo.

Também foram presos o empresário Antônio Celso Grecco, dono da empresa Rodrimar, que opera no porto de Santos, e o ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal Wagner Rossi (MDB).

Temer não fez menção direta à operação autorizada pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso, relator do inquérito que investiga se o presidente por meio de decreto beneficiou empresas do setor portuário em troca de suposto recebimento de propina. Mas ao comemorar a inauguração, o presidente disse que a presidência era dificílima.

"O diálogo com senadores e deputados foi o que nos permitiu estar aqui, usar a palavra, dizer da felicidade, da alegria cívica. Sem embargo, a Presidência é trabalho dificílimo em que você fica sujeito a bombardeios a todo momento, não é?! E não estou falando de governo de quatro anos, estou falando de governo que ainda não completou dois (anos)", declarou.