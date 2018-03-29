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PF prendeu amigos

Temer diz que está sujeito a bombardeios, mas não fala de prisões

Temer discursou durante cerimônia de inauguração do aeroporto de Vitória

Publicado em 29 de Março de 2018 às 15:33

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

29 mar 2018 às 15:33
O presidente Michel Temer discursa durante inauguração do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Durante cerimônia de inauguração do novo Aeroporto de Vitória, nesta quinta-feira (29), o presidente Michel Temer afirmou que está sujeito a bombardeios. A operação Skala, da Polícia Federal, prendeu, na manhã desta quinta, dois amigos de Temer: o advogado José Yunes, ex-assessor especial da Presidência da República, e João Baptista Lima Filho, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo.
Também foram presos o empresário Antônio Celso Grecco, dono da empresa Rodrimar, que opera no porto de Santos, e o ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal Wagner Rossi (MDB).
Temer não fez menção direta à operação autorizada pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso, relator do inquérito que investiga se o presidente por meio de decreto beneficiou empresas do setor portuário em troca de suposto recebimento de propina. Mas ao comemorar a inauguração, o presidente disse que a presidência era dificílima.
"O diálogo com senadores e deputados foi o que nos permitiu estar aqui, usar a palavra, dizer da felicidade, da alegria cívica. Sem embargo, a Presidência é trabalho dificílimo em que você fica sujeito a bombardeios a todo momento, não é?! E não estou falando de governo de quatro anos, estou falando de governo que ainda não completou dois (anos)", declarou.
Ao final da cerimônia, Temer voltou para Brasília sem responder as perguntas de jornalistas. O presidente estava acompanhado de vários ministros, como Eliseu Padilha (Casa Civil), Maurício Quintella (Transportes) e Henrique Merelles, da Fazenda. O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, filiado ao mesmo partido de Temer, o MDB, não compareceu à cerimônia. Hartung ainda não explicou o motivo da ausência, mas durante a tarde divulgou nota comentando sobre a operação que levou amigos de Temer para a prisão. O governador afirmou que apoia as investigações com profundidade e que esses episódios têm trazido prejuízos sociais com impacto direto na vida das pessoas.

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