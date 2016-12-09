Temendo futuro jovens capixabas buscam previdência privada

Em meio às discussões envolvendo a Reforma da Previdência, jovens capixabas recorrem aos planos privados para garantir tranquilidade na hora da aposentadoria. A proposta do Presidente Michel Temer (PMDB), que tem como justificativa conter o rombo nas contas, prevê a elevação do tempo de contribuição para 25 anos e fixa a idade mínima de 65 anos para que homens e mulheres tenham direito à aposentadoria.

A estudante de pedagogia, Brunela Ronchi, 22 anos, além da faculdade está em período de estágio, por isso, não contribui com a previdência. As incertezas e o medo de não receber o suficiente para se manter quando chegar o momento de se aposentar, já faz com que a jovem busque outras alternativas. As viagens, carros e propriedades já não estão mais nos planos de Brunela. “Eu penso mais em abrir uma poupança e pagar uma previdência privada”, comenta.

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Esta é a mesma linha que será seguida pelo gerente de logística, Bernardo Castro. “Trabalho desde os 15 anos, mas só tenho a carteira assinada há três. Antes eu fazia trabalhos como autônomo e agora que vi as regras que estão sendo propostas, fiquei preocupado. Eu penso em fazer uma previdência privada, porque, se antes já estava ruim, imagina agora?”, relatou.

Reforma

A advogada especialista em direito previdenciário, Camila Morais, defende a reforma considerando a elevação na expectativa de vida dos brasileiros. De acordo com ela, em 2000 a previdência consumia 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB), já em 2017 esse percentual será de 2,7%. “Sem considerar o teto, o cidadão que tem 65 anos de idade e 25 anos de contribuição terá direito a 75% do salário. Para ter direito à integralidade, será necessário contribuir durante 49 anos”, explicou.