O técnico administrativo Alberto Castro trabalha no Ministério Público do Trabalho, em São Mateus, e a rotina dele é muito diferente da maioria dos amigos de trabalho. Em vez de perder tempo no trânsito e se preocupar com o horário de chegada ao escritório, Alberto faz praticamente todas as suas tarefas em casa, em uma função conhecida como teletrabalho.

Your browser does not support the audio element. Teletrabalho pode aumentar a eficiência de alguns serviços

"Essa liberdade é interessante. Claro que isso vem com o ônus, porque a gente tem as metas maiores. Mesmo assim,eu acho mais prático. No meu caso, o trabalho rende mais", disse Alberto.

Normalmente, o que define a escolha do profissional que trabalhará em casa é a produtividade. Assim como o Ministério Público do Trabalho, outros órgãos já liberam alguns servidores para o trabalho à distância, e essa novidade está perto de se tornar uma realidade para quase cinco mil servidores capixabas.

O Governo do Estado encaminhou para análise da Assembléia Legislativa um projeto de lei que libera a implantação do teletrabalho em várias secretarias do governo.

De acordo com o texto projeto, apenas servidores públicos efetivos poderão se candidatar às vagas de teletrabalho. Os servidores em estado probatório, em cargo de chefia e que trabalham com a coordenação de equipes não podem ter o benefício. Além disso, cada secretaria poderá ter no máximo 25% do quadro de funcionários atuando no teletrabalho.

A prioridade na hora da escolha será para servidores deficientes e com dificuldades de locomoção, os que têm mais de 65 anos e também os que têm filhos com menos de cinco anos de idade. Além disso, o servidor que mora longe do local de trabalho também terá vantagem na hora da seleção.

Segundo a Secretária de Estado de Governo, Angela Silvares, o teletrabalho vai aumentar a produtividade dos servidores e todos os selecionados terão que atingir metas.

"Tem servidores que executam o teletrabalho e superam a meta. Tudo é avaliação e tudo isso é ponto para ele ser mantido no teletrabalho. O servidor que não bater a meta, é desligado do teletrabalho", avaliou a secretária.