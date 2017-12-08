O técnico administrativo Alberto Castro trabalha no Ministério Público do Trabalho, em São Mateus, e a rotina dele é muito diferente da maioria dos amigos de trabalho. Em vez de perder tempo no trânsito e se preocupar com o horário de chegada ao escritório, Alberto faz praticamente todas as suas tarefas em casa, em uma função conhecida como teletrabalho.
Teletrabalho pode aumentar a eficiência de alguns serviços
"Essa liberdade é interessante. Claro que isso vem com o ônus, porque a gente tem as metas maiores. Mesmo assim,eu acho mais prático. No meu caso, o trabalho rende mais", disse Alberto.
Normalmente, o que define a escolha do profissional que trabalhará em casa é a produtividade. Assim como o Ministério Público do Trabalho, outros órgãos já liberam alguns servidores para o trabalho à distância, e essa novidade está perto de se tornar uma realidade para quase cinco mil servidores capixabas.
O Governo do Estado encaminhou para análise da Assembléia Legislativa um projeto de lei que libera a implantação do teletrabalho em várias secretarias do governo.
De acordo com o texto projeto, apenas servidores públicos efetivos poderão se candidatar às vagas de teletrabalho. Os servidores em estado probatório, em cargo de chefia e que trabalham com a coordenação de equipes não podem ter o benefício. Além disso, cada secretaria poderá ter no máximo 25% do quadro de funcionários atuando no teletrabalho.
A prioridade na hora da escolha será para servidores deficientes e com dificuldades de locomoção, os que têm mais de 65 anos e também os que têm filhos com menos de cinco anos de idade. Além disso, o servidor que mora longe do local de trabalho também terá vantagem na hora da seleção.
Segundo a Secretária de Estado de Governo, Angela Silvares, o teletrabalho vai aumentar a produtividade dos servidores e todos os selecionados terão que atingir metas.
"Tem servidores que executam o teletrabalho e superam a meta. Tudo é avaliação e tudo isso é ponto para ele ser mantido no teletrabalho. O servidor que não bater a meta, é desligado do teletrabalho", avaliou a secretária.
Angela Silvares também informou que o liberação do teletrabalho não tem como principal meta a redução de custos por parte do governo, mas sim aumentar a produtividade das secretarias. Se o projeto for aprovado pelos deputados estaduais, o Governo terá até 90 dias para decidir todos os critérios de participação e também para definir quais setores poderão adotar esse novo sistema.