Telefonia fixa lidera queixas no Procon de Vitória

Empresa de telefonia fixa, de aparelhos eletrônicos e loja de departamento estão no topo da lista de campeãs de reclamação no Procon de Vitória. A relação das empresas com maior índice de reclamações registradas no órgão foi divulgada nesta segunda-feira (16). Entre os problemas mais comuns estavam os relacionados à cobrança indevida e produtos com vício ou defeito. De acordo com o gerente do Procon de Vitória, Carlos Magno Pimentel Júnior, a lista pode auxiliar o consumidor na hora da compra.“Essa lista é divulgada para trazer publicidade e transparência ao consumidor. Ela dá possibilidade ao consumidor que vai contratar um serviço ou adquirir um produto saber se a empresa é idônea, se tem muita reclamação e se ela sabe tratar os clientes”, contou à Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Telefonia fixa encabeça a lista de queixas no Procon de Vitória

O gerente do Procon de Vitória destaca que geralmente as empresas que lideram a lista são de grande porte e com muitos clientes. Este ano, uma empresa de telefonia e banda larga foi a campeã de reclamação. “Geralmente o segmento se repete e a maioria das reclamações é de empresas de telefonia, bancos e lojas porque trabalham com volume de serviço muito grande”, afirmou.

O ranking foi elaborado a partir dos atendimento realizados em 2014 e que geraram processo. Segundo Carlos Magno, dos 12.512 atendimentos no ano passado, 10.510 foram resolvidos nos atendimentos iniciais. Dos 2002 atendimentos restante, 1.381 foram solucionados nas audiências de conciliação.

“O Procon de Vitória possui um índice de resolutividade de 84% no primeiro atendimento e de 70% quando essas reclamações se tornam processo administrativo”, disse.

A lista completa com as empresas campeãs de reclamações no Procon de Vitória está disponível no site