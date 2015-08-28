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JULGAMENTO

Tecnologia que detecta mentira concluiu que juiz foi vítima de latrocínio, diz testemunha

Afirmação é do perito em veracidade Mauro Nadvorny, testemunha de defesa no julgamento da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. O especialista entrou em contradição ao ser questionado pelo Ministério Público

Publicado em 27 de Agosto de 2015 às 21:13

Publicado em 

27 ago 2015 às 21:13
LEANDRO NOSSA | [email protected]
O julgamento do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho foi retomado, na tarde desta quinta-feira (27), após um intervalo para o almoço, com o depoimento do perito em veracidade Mauro Nadvorny. O homicídio ocorreu há mais de 12 anos. O perito afirmou no tribunal que a tecnologia aplicada por ele, em 2003 durante as investigações policiais, concluiu que a vítima foi morta por latrocínio – roubo seguido de morte.
Nadvorny é testemunha de defesa do ex-policial civil e empresário Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, um dos acusados de serem mandantes do crime. O outro réu é o coronel da reserva da Polícia Militar Walter Gomes Ferreira. A tecnologia utilizada pelo perito é diferente do polígrafo, mas também detecta mentiras por meio de análises da frequência da voz dos depoentes.
Tecnologia que detecta mentira concluiu que juiz foi vítima de latrocínio, diz testemunha
O julgamento ficou acalorado quando o Ministério Público interpelou Nadvorny. Ele disse que Odessi Martins, o Lumbrigão, mentiu ao dizer que o crime foi de mando por ter sofrido tortura. Ele alegou que soube da tortura a Lumbrigão por meio do delegado André Cunha, entrando em contradição com o próprio delegado que em seu depoimento negou ter conhecimento da tortura.
Além disso, houve debates quentes entre a defesa de Calú e os promotores do MP quando estes questionavam a eficácia do equipamento.
Testes nos acusados
Na investigação do assassinato do juiz Alexandre, o método de análise de voz foi utilizado duas vezes. Primeiramente foram testados Giliarde Ferreira de Souza e Lumbrigão, ambos condenados por assassinar o juiz. O aparelho também foi utilizado em André Luiz Tavares, o Yoxito, e Leandro Celestino de Souza, o Pardal – ambos foram condenados por emprestar a moto e a arma de fogo, utilizadas pelos executores do assassinato.
Os sargentos da Polícia Militar Heber Valêncio e Ranilson Alves da Silva também foram testados. Esta dupla foi condenada por intermediar o crime. Calú também fez o mesmo teste. Uma segunda rodada de testes foi feita nas mesmas pessoas. O resultado obtido foi o mesmo. A conclusão dos dois laudos, segundo Nadvorny, foi de que houve latrocínio e não crime de mando.
A testemunha contou que veio ao Espírito Santo, em 2003, a convite do delegado André Cunha para realizar a perícia de voz nos suspeitos. O perito é do Rio Grande do Sul.
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Aparelho
O aparelho, diferente do polígrafo, monitora a frequência de voz. Esse monitoramento pode ser feito mesmo sem consentimento do entrevistado e até em gravações de áudio e vídeo. É na diferença apontada nessa frequência que se permite a análise do depoimento. Nadvorny contou que teve acesso ao software no ano de 1998 em Israel, onde aprendeu a técnica por três meses com o próprio inventor.
Após esse estágio o idealizador o acompanhou por um ano no Brasil. Nadvorny trabalha com essa técnica há 17 anos. Ele é credenciado como perito em veracidade pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e é representante dessa tecnologia no Brasil.
Polígrafo
O polígrafo é capaz de detectar se a pessoa está mentindo, se está em estado de alerta, imprecisa, se não tem certeza, se está estressada, sob efeito de drogas ou se possui alguma doença mental. O aparelho detecta a respiração, transpiração e batimentos cardíacos. Ele só permite duas respostas: sim ou não.
Com colaboração de Vilmara Fernandes

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