O julgamento do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho foi retomado, na tarde desta quinta-feira (27), após um intervalo para o almoço, com o depoimento do perito em veracidade Mauro Nadvorny. O homicídio ocorreu há mais de 12 anos. O perito afirmou no tribunal que a tecnologia aplicada por ele, em 2003 durante as investigações policiais, concluiu que a vítima foi morta por latrocínio – roubo seguido de morte.

Nadvorny é testemunha de defesa do ex-policial civil e empresário Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, um dos acusados de serem mandantes do crime. O outro réu é o coronel da reserva da Polícia Militar Walter Gomes Ferreira. A tecnologia utilizada pelo perito é diferente do polígrafo, mas também detecta mentiras por meio de análises da frequência da voz dos depoentes.

Your browser does not support the audio element. Tecnologia que detecta mentira concluiu que juiz foi vítima de latrocínio, diz testemunha

O julgamento ficou acalorado quando o Ministério Público interpelou Nadvorny. Ele disse que Odessi Martins, o Lumbrigão, mentiu ao dizer que o crime foi de mando por ter sofrido tortura. Ele alegou que soube da tortura a Lumbrigão por meio do delegado André Cunha, entrando em contradição com o próprio delegado que em seu depoimento negou ter conhecimento da tortura.

Além disso, houve debates quentes entre a defesa de Calú e os promotores do MP quando estes questionavam a eficácia do equipamento.

Testes nos acusados

Na investigação do assassinato do juiz Alexandre, o método de análise de voz foi utilizado duas vezes. Primeiramente foram testados Giliarde Ferreira de Souza e Lumbrigão, ambos condenados por assassinar o juiz. O aparelho também foi utilizado em André Luiz Tavares, o Yoxito, e Leandro Celestino de Souza, o Pardal – ambos foram condenados por emprestar a moto e a arma de fogo, utilizadas pelos executores do assassinato.

Os sargentos da Polícia Militar Heber Valêncio e Ranilson Alves da Silva também foram testados. Esta dupla foi condenada por intermediar o crime. Calú também fez o mesmo teste. Uma segunda rodada de testes foi feita nas mesmas pessoas. O resultado obtido foi o mesmo. A conclusão dos dois laudos, segundo Nadvorny, foi de que houve latrocínio e não crime de mando.

A testemunha contou que veio ao Espírito Santo, em 2003, a convite do delegado André Cunha para realizar a perícia de voz nos suspeitos. O perito é do Rio Grande do Sul.

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Aparelho

O aparelho, diferente do polígrafo, monitora a frequência de voz. Esse monitoramento pode ser feito mesmo sem consentimento do entrevistado e até em gravações de áudio e vídeo. É na diferença apontada nessa frequência que se permite a análise do depoimento. Nadvorny contou que teve acesso ao software no ano de 1998 em Israel, onde aprendeu a técnica por três meses com o próprio inventor.

Após esse estágio o idealizador o acompanhou por um ano no Brasil. Nadvorny trabalha com essa técnica há 17 anos. Ele é credenciado como perito em veracidade pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e é representante dessa tecnologia no Brasil.

Polígrafo

O polígrafo é capaz de detectar se a pessoa está mentindo, se está em estado de alerta, imprecisa, se não tem certeza, se está estressada, sob efeito de drogas ou se possui alguma doença mental. O aparelho detecta a respiração, transpiração e batimentos cardíacos. Ele só permite duas respostas: sim ou não.