Tecnologia pioneira para detectar vagas no rotativo da Serra

Os usuários do estacionamento rotativo na Serra vão contar com uma tecnologia de detecção de vagas pioneira no país, a partir desta segunda-feira (09). Os motoristas vão poder verificar um mapa com o número de vagas disponíveis em determinada região utilizando o aplicativo “Serra estacionamento rotativo”. A princípio, a tecnologia estará disponível para o rotativo em Laranjeiras, na Avenida Central, que atualmente possui 800 vagas. A expectativa é de que nas próximas semanas o rotativo seja expandido para Serra Sede, com mais 300 vagas. O sistema é gerenciado pela Serttel, empresa responsável pela administração do rotativo no município.

Your browser does not support the audio element. Tecnologia para detectar vagas no rotativo da Serra

De acordo com Rudrigo Maciel, diretor de negócios da empresa, as informações são atualizadas por meio de sensores.

“São instalados sensores no pavimento que detectam a presença de veículos quando os carros estão estacionados. Essa informação dos sensores é enviada para uma internet cloud e essas informações voltam para os aplicativos dos usuários mostrando onde tem carro e onde não tem”, afirma Rudrigo.

Marcos Viana, diretor do departamento de trânsito da Serra, destaca que o motorista deve fazer a verificação das vagas antes de sair de casa ou pedir ajuda ao carona, uma vez que dirigir e usar o celular é infração gravíssima, com pagamento de multa no valor de R$ 293,47, além de receber sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

“Ao sair de casa, ele (o motorista) já procura fazer essa visualização, antes de chegar ao local. Se estiver chegando próximo a Laranjeiras, e não viu antes de sair de casa, pare o carro em um local seguro e faça essa visualização. Ou mesmo se estiver de carona, peça ao carona para fazer essa visualização. Mas nunca conduza o veículo fazendo o uso do celular”, alertou.