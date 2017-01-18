Técnicas orientais como meditação e musicoterapia passam a fazer parte da saúde pública

Técnicas orientais como arteterapia, meditação, ioga e musicoterapia agora são parte do Sistema Único de Saúde, como Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). O Ministério da Saúde publicou uma portaria na última sexta-feira, regulamentando as atividades como sendo de prevenção e resolução de doenças.

O principal objetivo das atividades é reduzir o uso de medicamentos em algumas doenças e prevenir outras, que aparecem com a idade e mesmo com o esforço físico, segundo a coordenadora do Programa de Práticas Integrativas e Complementares de Vitória, a médica homeopata Henriqueta do Sacramento.

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“Fazendo uma prática de atividade corporal, um do-in, que é automassagem, ioga, dança circular pode diminuir a tensão, a insônia. A ideia é transformar os serviços de saúde, porque o foco acaba ficando sempre na doença e na medicação”, explica.

De acordo com o Ministério da Saúde, os recursos para essas práticas integram o Piso da Atenção Básica (PAB) de cada município, podendo o gestor local aplicá-los de acordo com a prioridade. Alguns tratamentos específicos da acupuntura recebem outro tipo de financiamento que compõe o bloco de média e alta complexidades. Henriqueta pondera que não basta apenas tornar a prática como integrante do SUS, mas destinar mais recursos aos municípios e qualificar os servidores.

Mudança de vida

A advogada Tiana Magalhães, de 57 anos, tem hérnia de disco e há um ano participa de várias atividades do programa da prefeitura de Vitória, que oferece os serviços. Ela tinha medo de ficar refém dos medicamentos e percebeu que as dores rapidamente passaram. “Já no primeiro mês eu comecei a sentir a diferença. Para dormir, para sentar, e ao longo do dia. Senti que as dores diminuíram bastante. Hoje nem lembro mais, só quando alguém me pergunta”, declara.