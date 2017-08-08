Técnica antidrogas pesquisada na Ufes pode ajudar a tratar depressão

Nesta terça-feira (7), o médico austríaco Otto Michael Lesch, uma referência mundial no tratamento de pacientes com alcoolismo, esteve no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) para conhecer de perto o trabalho voltado para dependentes químicos desenvolvido por pesquisadores da Ufes. O médico teve contato com esses estudos em conferência internacionais e considera que o tratamento pode ser ampliado para outros pacientes.

Your browser does not support the audio element. Técnicas antidrogas pesquisadas na Ufes pode ajudar a tratar depressão

O estudo começou há cerca de oito anos no Laboratório de Ciências Cognitivas e Neuropsicofarmacologia da Ufes. A técnica consiste na aplicação de impulsos elétricos no cérebro, na parte frontal, por meio de eletrodos externos. Segundo uma das responsáveis pela pesquisa, a médica Ester Nakamura, a parte frontal do cérebro controla o comportamento humano e é afetada pelo uso de entorpecentes, gerando, por exemplo, o descontrole e a compulsão no uso.

A médica Ester Nakamura ressalta que essa ferramenta ainda está sendo investigada e que esse seria um instrumento adicional ao tratamento de rotina. De acordo com ela, há entre 70 e 80 pacientes dependentes de álcool e de crack que já receberam o tratamento no Hucam.

O médico Otto Michael Lesch, no entanto, acredita que o método possa ser ampliado também para outros casos. Ele conta que já pode acompanhar esse tipo de procedimento em pessoas com depressão. Lesch afirma que isso também poderia ser usado em usuários de cocaína que deixam de usar a droga e passam por um momento de depressão profunda por conta da abstinência. “Ele diz que a estimulação cerebral talvez seja uma ferramenta, nesse intervalo, que possa ser benéfica”, explicou Nakamura.