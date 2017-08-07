Uma técnica de combate ao uso de drogas, elaborada por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), despertou o interesse de estudiosos neste ramo na Europa. No início da tarde desta segunda-feira (7) chegou no Estado um dos principais pesquisadores da área, o médico Otto Michel Lesch, da Universidade de Viena, na Áustria. O especialista é uma referência em tratamentos contra o alcoolismo. Ele estará no Hospital das Clínicas (Hucam) até esta terça-feira (7), onde conhecerá o trabalho dos pesquisadores e dará palestras.

Your browser does not support the audio element. Técnica antidrogas no ES desperta interesse internacional

O estudo começou há cerca de oito anos no Laboratório de Ciências Cognitivas e Neuropsicofarmacologia da Ufes. A técnica consiste na aplicação de impulsos elétricos no cérebro, na parte frontal, por meio de eletrodos externos. Segundo uma das responsáveis pela pesquisa, a médica Ester Nakamura, a parte frontal do cérebro controla o comportamento humano e é afetada pelo uso de entorpecentes, gerando, por exemplo, o descontrole e a compulsão no uso. “É uma estimulação de baixa intensidade, modificando o ambiente do cérebro, produzindo algumas respostas. O que nos interessa é mudar o padrão de compulsão. Não falamos em reversão, mas queremos diminuir os impactos da droga no organismo”, acrescenta.

A corrente contínua é de baixa intensidade, de no máximo de 2 miliampères, e a pessoa sente apenas um formigamento na aplicação com os eletrodos. Os resultados mostraram que em 50% dos pacientes estudados foi constatado período de abstinência, período em que a pessoa não usa a droga, de até seis meses, no caso do álcool. No caso do crack, também metade dos usuários pesquisados conseguiram deixar de usar por alguns períodos e conseguiram controlar mais as compulsões.