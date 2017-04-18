TCU poderá intervir no preço do pedágio na BR-101, avalia representante da Corte

O secretário de Infraestrutura de Fiscalização de Rodovias do Tribunal de Contas da União (TCU), Luiz Fernando Ururahy de Souza, afirmou à Comissão de Fiscalização da BR-101, na Câmara dos Deputados, que a Corte poderá intervir no preço do pedágio caso seja constatado aumento acima do contratual no próximo dia 18 de maio, data do reajuste da tarifa.

Durante a apresentação que fez na Comissão de Fiscalização, Luiz Fernando Ururahy de Souza ressaltou o entendimento do TCU de que o preço atual do pedágio, calculado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), está superestimado e que não condiz com o andamento das obras e serviços na rodovia, cujo cronograma de execução está atrasado.

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O secretário do TCU esclareceu como o órgão poderia intervir caso o valor de um novo reajuste não seja condizente com o atual panorama da BR 101 no Espírito Santo. “Caso esse novo reajuste não reflita a situação da rodovia, provavelmente saia uma medida para que seja refeito o cálculo da tarifa para ajustá-la ao valor compatível”, disse durante a sessão.

Com as irregularidades apontadas pelo TCU, o acórdão 297/2017, prolatado em fevereiro deste ano, deu prazo para que a ANTT e a ECO 101 se manifestassem. De acordo com Luiz Fernando Ururahy de Souza, a agência já se posicionou. Em relação à ECO 101, ele não disse que a resposta ainda não consta no processo, mas acredita que seja por uma questão de protocolo.

O secretário do TCU explicou que se as explicações dadas pela ANTT não forem satisfatórias, adequações deverão ser feitas. “Se a documentação apresentada não esclareça os pontos apontados, o tribunal, provavelmente, vai fazer determinações corretivas à ANTT seja para adequar a tarifa ou o cronograma”, destacou.

A Comissão de Fiscalização da BR-101 na Câmara denunciou ao TCU, em 2016, que em três anos o contrato de concessão da rodovia caminhava para o terceiro reajuste, que acabou sendo efetivado, sem que nenhuma obra de duplicação tivesse sido realizada, com variação de 59,74% na tarifa cobrado aos usuários da via.

ECO 101

Por meio de nota à Rádio CBN, a ECO 101 reafirma que não há atraso no cronograma original de obras e que a programação está sob revisão da ANTT. A nota descreve que ainda são necessárias etapas, consideradas até complexas, como licenciamento ambiental, desapropriações e desocupações de faixa de domínio.

Sobre a tarifa na estrada, a ECO 101 diz que a definição do valor do pedágio é feita anualmente pela ANTT por meio de cálculo do equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

NOTA NA ÍNTEGRA

A concessionária ECO 101 esclarece que não há atraso no cronograma original de obras.

O cronograma de obras está em revisão pela Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT em razão de que, pela natureza das obras, são necessárias complexas medidas e autorizações prévias, como licenciamento ambiental, desapropriações e desocupações de faixa de domínio.

Essas complexas medidas e autorizações junto aos diversos órgãos públicos causam alargamento dos prazos inicialmente previstos fora do controle da concessionária ou da ANTT.

A definição do valor da tarifa de pedágio é feita anualmente pela ANTT por meio de cálculo do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, de modo que o valor é recalculado para atender os parâmetros do edital.

A ECO 101 reafirma que cumpre suas obrigações contratuais, seguindo as regras do edital de licitação e do contrato de concessão, bem como reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do Espírito Santo e com a prestação de serviços de qualidade aos usuários de suas rodovias.