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Deputados estaduais

TCES define que carros da Assembleia devem ter identificação

O relator desse requerimento é o conselheiro Domingos Taufner

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 13:02

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

11 jul 2018 às 13:02
Carros oficiais da Assembleia Legislativa, usados para transportar os deputados estaduais, não possuem nenhum tipo de identificação Crédito: Fernando Madeira
O Tribunal de Contas do Estado (TCES) determinou nessa terça-feira (11) que os carros oficiais da Assembleia Legislativa, usados pelos deputados, devem ter identificação para que a população possa reconhecer e fiscalizar o uso desses veículos.
O relator desse requerimento é o conselheiro Domingos Taufner. Desde 2015, os veículos oficiais da Assembleia, que até então circulavam com placas pretas, não possuem identificação diferente.
O voto do relator, que foi acompanhado pelos outros conselheiros, define que os veículos devem ser identificados por placa especial ou por meio de inscrição por pintura ou adesivo com letras de tamanho razoável.
TCES define que carros da Assembleia devem ter identificação
Na leitura do seu voto, Taufner dsse que a medida vai dar mais transparência à utilização desses carros.
"A ausência de identificação inviabiliza a fiscalização da sociedade quanto a correta utilização dos mesmos, configurando ofensa aos princípios da transparência e da publicidade", falou.
Procurada, a Assembleia disse que ainda não tinha sido notificada da decisão até o final de manhã desta quarta-feira (11). A Casa tem um prazo de dez dias para comunicar ao TCES as providências que foram adotadas. O requerimento foi apresentado pelo deputado estadual Sergio Majeski e pelo ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata.

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