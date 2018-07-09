O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) emitiu um parecer, na manhã desta segunda-feira (09), pela aprovação sem ressalvas das contas do governador Paulo Hartung, referentes ao ano de 2017.
TCE emite parecer pela aprovação das contas de Hartung
O voto do relator do processo, o conselheiro Rodrigo Chamoun, determinou, entretanto, que o Estado aprimore o controle dos recursos de royalties, participações especiais e Fundo Especial do Petróleo, com mais transparência sobre como são gastos esses valores. O prazo para que isso ocorra é até 2020. Também recomendou que o Estado tenha cautela nas despesas públicas que vêm das receitas de petróleo e gás natural, principalmente nas despesas obrigatórias de caráter continuado.
O estudo técnico do TCE apontou que a participação do Estado no total de royalties distribuídos para os estados brasileiros cresceu de 3% em 1995 para 13% em 2017 . Desde 2009, o Espírito Santo está refém dessas receitas para fechar as contas com superávit.
Em seu relatório, Chamoun criticou a dependência desses recursos. "Com o mesmo nível de despesa, o Estado do Espírito Santo seria ano a ano predominante deficitário. Se eu estou convencido disso, que essas receitas são finitas, voláteis e incertas, essa não é uma notícia boa", afirmou.
João Luiz Cotta Lovatti, membro substituto do TCE, foi o único que votou pela rejeição das contas. A conselheira-substituta Márcia Jaccoud Freitas e o conselheiro Sergio Manoel Nader Borges acompanharam o relator. Já Domingos Augusto Taufner divergiu parcialmente do relatório, mas também votou pela aprovação
O parecer reforçou também a necessidade de ter prudência na geração de despesas com pessoal, somando os gastos com os ativos, inativos e pensionistas do poder público. O relatório aprovado citou que o rombo do Fundo Financeiro é "gigantesco" e já consome 16,52% da receita corrente líquida, apontando que a proporção é de 0,89 servidor ativo para cada aposentado/pensionista.
O parecer segue agora para a Assembleia Legislativa. São os deputados estaduais que julgam as contas do Executivo.
ESTADO
Questionado sobre a determinação do TCES de que o Estado dê mais transparência aos gastos feitos com recursos de royalties do petróleo, o Secretário de Estado de Economia e Planejamento, Regis Mattos Teixeira, utilizou como exemplo o Portal de Transparência do Espírito Santo.
No ano passado, o portal foi considerado pela Controladoria Geral da União como o portal mais transparente do país. Segundo Régis, todos as receitas e despesas do poder executivo estão declaradas no site, com os dados disponíveis a qualquer cidadão.
Sobre a dependência dos recursos provenientes do petróleo, o secretário acrescentou que o Estado busca fazer o planejamento orçamentário e financeiro com sustentabilidade e equilíbrio. Mas como a receita do petróleo é finita, Régis declarou que é importante que se invista em projetos estruturantes, que contribuam para o desenvolvimento a longo prazo no Espírito Santo. “Mas esses investimentos são possíveis, em grande medida, por causa das receitas de royalties que cresceram este ano”, explicou.