TCE emite parecer pela aprovação das contas de Hartung

TCE apreciou as contas do governador Paulo Hartung, referentes ao ano de 2017 Crédito: Divulgação/ TCE-ES

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) emitiu um parecer, na manhã desta segunda-feira (09), pela aprovação sem ressalvas das contas do governador Paulo Hartung, referentes ao ano de 2017.

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O voto do relator do processo, o conselheiro Rodrigo Chamoun, determinou, entretanto, que o Estado aprimore o controle dos recursos de royalties, participações especiais e Fundo Especial do Petróleo, com mais transparência sobre como são gastos esses valores. O prazo para que isso ocorra é até 2020. Também recomendou que o Estado tenha cautela nas despesas públicas que vêm das receitas de petróleo e gás natural, principalmente nas despesas obrigatórias de caráter continuado.

O estudo técnico do TCE apontou que a participação do Estado no total de royalties distribuídos para os estados brasileiros cresceu de 3% em 1995 para 13% em 2017 . Desde 2009, o Espírito Santo está refém dessas receitas para fechar as contas com superávit.

Em seu relatório, Chamoun criticou a dependência desses recursos. "Com o mesmo nível de despesa, o Estado do Espírito Santo seria ano a ano predominante deficitário. Se eu estou convencido disso, que essas receitas são finitas, voláteis e incertas, essa não é uma notícia boa", afirmou.

João Luiz Cotta Lovatti, membro substituto do TCE, foi o único que votou pela rejeição das contas. A conselheira-substituta Márcia Jaccoud Freitas e o conselheiro Sergio Manoel Nader Borges acompanharam o relator. Já Domingos Augusto Taufner divergiu parcialmente do relatório, mas também votou pela aprovação

O parecer reforçou também a necessidade de ter prudência na geração de despesas com pessoal, somando os gastos com os ativos, inativos e pensionistas do poder público. O relatório aprovado citou que o rombo do Fundo Financeiro é "gigantesco" e já consome 16,52% da receita corrente líquida, apontando que a proporção é de 0,89 servidor ativo para cada aposentado/pensionista.

O parecer segue agora para a Assembleia Legislativa. São os deputados estaduais que julgam as contas do Executivo.

ESTADO

Questionado sobre a determinação do TCES de que o Estado dê mais transparência aos gastos feitos com recursos de royalties do petróleo, o Secretário de Estado de Economia e Planejamento, Regis Mattos Teixeira, utilizou como exemplo o Portal de Transparência do Espírito Santo.

No ano passado, o portal foi considerado pela Controladoria Geral da União como o portal mais transparente do país. Segundo Régis, todos as receitas e despesas do poder executivo estão declaradas no site, com os dados disponíveis a qualquer cidadão.