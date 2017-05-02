Taxistas prometem corridas mais baratas que Uber

Táxis de Vila Velha poderão atender em Vitória, se acionados por aplicativo Crédito: Carlos Alberto Silva A Gazeta

Um novo aplicativo de táxi promete oferecer corridas mais baratas que programas que já existem no mercado como Uber, Easy Taxi e o 99Taxis. O “Seu Taxi” começou a funcionar no último final de semana e oferece descontos de, no mínimo, 25%. O aplicativo foi criado pelo sindicato da categoria, para tornar as corridas de táxis mais atrativas.

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O Seu Taxi só realiza corridas com o taxímetro ligado, mas mesmo assim, é possível estimar em quanto ficará a viagem. O pagamento pode ser feito com dinheiro ou cartão de crédito e também é possível agendar a corrida com antecedência.

De acordo com o presidente do Sindicato Profissional dos Motoristas de Táxi no Espírito Santo (Sindtavi-ES), João Vailati Fidêncio, esse aplicativo cumpre toda legislação sobre regulamentação de táxi e foi criado para oferecer corridas mais em conta. Para isso, os valores das corridas entre os aplicativos serão comparados. “A tendência é que a gente disponibilize uma pessoa para estar comparando preço para que os taxistas possam oferecer descontos para cobrir todas as ofertas que têm no mercado”, contou.

De acordo com a subsecretária de Transporte de Vitória, Leila Casagrande, o aplicativo Seu Taxi tem uma cerca eletrônica, por isso, a prioridade é para táxis do município. “O aplicativo tem uma cerca eletrônica, isso significa que quando uma pessoa de Vitória chama o táxi pelo aplicativo, somente os taxistas de Vitória receberão nos seus smartphones esse pedido. Quem estiver mais próximo atende a chamada. Se nenhum taxista de Vitória puder atender a corrida o aplicativo aciona taxistas de outros municípios”, afirmou.