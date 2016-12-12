Taxistas fecham avenida para manifestar contra transporte de passageiros sem regulamentação

Taxistas da Grande Vitória fizeram uma manifestação nesta segunda-feira (12) contra o transporte de passageiros sem regulamentação. O grupo, formado por profissionais que atuam em todas as cidades da Região Metropolitana, fechou por mais de duas horas a avenida Fernando Ferrari, em Vitória.

O movimento começou no fim da madrugada, em frente ao aeroporto Eurico Sales, e só terminou por volta das 7h30. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e levaram faixas solicitando a análise do projeto de Lei 5.587/2016 pelos Deputados Federais.

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Na prática, o projeto limita a atividade de transporte individual remunerado de até sete passageiros aos taxistas e impõe restrições ao funcionamento da Uber nas cidades brasileiras. Um dos pontos previstos no texto é a regra que obriga os veículos da Uber e afins usarem placas vermelhas.

O representante dos taxistas, Jean Carlos Duarte, explicou que a categoria quer concorrência justa no atendimento ao público. “Nós queremos a legalização. Que eles tenham veículos com a placa vermelha, que é o carro de aluguel, e que paguem as mesmas taxas que nós taxistas pagamos para poderem circular de forma legalizada e para darem ao passageiro a segurança nos trajetos.”, complementa.

O projeto já tramita desde junho deste ano no Congresso Nacional e propõe fazer adições à lei federal da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), que tem sido usada como base para as liminares que permitem que a Uber continue operando, como é o caso de Vitória.

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