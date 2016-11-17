Após sofrer uma agressão na última semana no Aeroporto de Vitória, um taxista de Cariacica denunciou à polícia um esquema entre taxistas do aeroporto e policiais militares para intimidar e proibir que táxis de outros municípios atendam pedidos de viagens via aplicativo. O agressor seria um PM. A corregedoria da Polícia Militar informou que investiga o caso.

Segundo o autor da denúncia, que não será identificado por questão de segurança, os mais de 100 taxistas com ponto no Aeroporto de Vitória pagam para que policiais militares nos dias de folga fiquem na área externa do aeroporto, afim de impedir que táxis de outros municípios atendam passageiros.

Your browser does not support the audio element. Taxista é agredido por PM em confusão no aeroporto

O taxista conta que descobriu o esquema depois que foi chamado por uma amigo para fazer uma corrida. Ao chegar no aeroporto, o amigo passageiro foi impedido de entrar no táxi por pessoas, que o denunciante diz ser policiais militares. Ao ser questionado porque o amigo não poderia embarcar no táxi, o taxista de Cariacica diz que foi agredido por um suposto policial militar.

“Eu fui tirar satisfação com ele e ele deu um soco no meu braço esquerdo. Ele tentou pegar meu celular porque eu tirei uma foto dele para saber porque ele não estava deixando meu passageiro embarcar”, contou à Rádio CBN.

Associação nega serviço de PMs

O presidente da Associação Permissionários Táxi Aeroporto ( APTA), Aluísio Serpa de Azevedo, negou que policiais façam serviços para os taxistas do aeroporto. “Nós não contratamos ninguém. Nós solicitamos que a Prefeitura de Vitória e a Infraero façam a fiscalização. Eu desconheço essa informação”, rebateu.

Serpa diz que taxista de outros municípios podem pegar passageiros no aeroporto, desde que ele tenha sido chamado por aplicativos. “Desde que ele se identifique para o fiscal ele pode. Se ele falar: eu vim buscar a Fulana, isso pode, mas não pode entrar no saguão para abordar passageiro, isso nós solicitamos que a prefeitura combata. Mas fazemos isso pelas vias competentes, a prefeitura tem obrigação de garantir nosso trabalho”, afirmou.

PM, Infraero e prefeitura

Procurada, a Polícia Militar informou que o caso da agressão é investigado pela corregedoria. Já a Infraero comunicou que ao tomar conhecimento da denúncia pediu que os órgãos responsáveis pela Segurança Pública do Estado e do município façam a verificação.

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que a fiscalização de táxis e transportes clandestinos em Vitória segue a legislação municipal, que estipula a proibição de fazer ponto de táxi em Vitória para quem não é regularizado.