Taxistas de Vitória serão obrigados a também receber pagamentos com o cartão de crédito Crédito: Ricardo Medeiros/ A Gazeta)

Nem sempre os passageiros que circulam de táxi pelas ruas em Vitória conseguem fazer o pagamento das viagens com cartões de crédito. Muitos motoristas ainda adotam o jeito mais tradicional de cobrança e só aceitam o pagamento com o dinheiro em espécie. Esse cenário será diferente a partir da próxima quinta-feira (13), porque todos taxistas da cidade serão obrigados a também receber pagamentos com o cartão de crédito. Uma lei que tem como uma das metas padronizar o estilo de cobrança na Capital.

Your browser does not support the audio element. Táxis de Vitória terão que aceitar pagamentos com cartão de crédito

O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Luiz Paulo de Figueiredo, afirmou que os taxistas que descumprirem a norma serão punidos. O motorista pode até mesmo perder o direito de circular com o táxi.

"A determinação é clara, começa a partir do dia 13. Se o taxista não estiver usando a máquina de cartão, ele vai receber a multa. Se ele insistir, ele pode perder a placa do carro, pode perder a concessão", disse o secretário.

João Vailati Fidêncio, presidente do Sindicato Profissional dos Motoristas de Táxi no Estado do Espirito Santo (Sindtavi-ES) é a favor da nova regulamentação. Na opinião dele, a fiscalização dos passageiros e dos próprios taxistas vai ajudar na aplicação da lei.

"É obrigatório, se acontecer isso com um passageiro, é preciso comunicar à secretaria, pelo telefone 156. Se um taxista ver outro que está rejeitando o sistema, precisa denunciar. A gente precisa ter uma padronização. Quem usa o aplicativo, pode fazer sua corrida com pagamento em cartão em qualquer táxi da cidade", opinou o representante dos taxistas.

Apesar de faltarem poucos dias para o início da fiscalização, nem todos os taxistas da Capital aprovaram a determinação. O taxista Eval Louvato, de 70 anos, trabalha no ramo há 48 anos. Na opinião dele, cada taxista deveria ter liberdade para escolher o seu time de cobrança. Ele já tem a máquina para receber pagamentos com o cartão de crédito, mas prefere receber pagamentos em dinheiro.

O taxista Eval Louvato, de 70 anos, trabalha no ramo há 48 anos. Na opinião dele, cada taxista deveria ter liberdade para escolher o seu time de cobrança Crédito: Eduardo Dias

“Eu acho que a pessoa não deveria ser obrigada (a usar a máquina de cartão). Deveria ser igual nas lojas. Nas lojas não é obrigado. Eu acho que deveria ficar à vontade", argumentou o taxista.