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Polêmica entre taxistas

Táxis de Vitória devem aceitar cartão como forma de pagamento

A nova norma foi determinada pela prefeitura e a Secretaria de Transporte vai fiscalizar o cumprimento

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 12:55

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

14 nov 2018 às 12:55
Taxistas, a partir de 13 dezembro, serão obrigados a aceitar o cartão de crédito Crédito: Caíque Verli
Uma portaria que obriga os taxistas de Vitória a aceitarem o cartão de crédito como forma de pagamento tem dividido opiniões entre a categoria. A regra foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 13 de novembro, dando um prazo de 30 dias para o cumprimento da regra. 
Jadson Vidal é taxista em Vitória há 18 anos e ainda não aceita o cartão. Ele acha que ter uma máquina de cartão vai aumentar os custos com impostos e prejudicar os ganhos com as corridas, que, na visão dele, já foi reduzido com a entrada dos motoristas de aplicativo no mercado.
Táxis de Vitória devem aceitar cartão como forma de pagamento
"Para mim, não seria vantajoso. É preciso analisar com cautela porque tem que ser bom para o taxista também na questão de impostos cobrados", opinou.
Oséias da Silva, que é taxista há 15 anos, discorda da obrigatoriedade, mas acha que ampliar o leque de opções para o passageiro pagar é benéfico para a categoria. Ele aceita cartão há seis meses e disse que viu aumentar o número de corridas após aderir a essa forma de pagamento.
"Até porque, hoje, a maioria dos clientes estão andando mais com cartão de crédito do que com dinheiro devido à insegurança", disse.
SECRETARIA
Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Luiz Paulo de Figueiredo argumentou que muitos usuários deixavam de pegar táxi porque não sabiam qual motorista aceitava cartão de crédito, o que atrapalhava a própria categoria.
Oséias da Silva teve mais corridas depois que passou a aceitar o cartão Crédito: Caíque Verli
O taxista que não cumprir a portaria está sujeito à punições. "Podem ser multados, podem ter a sua permissão de taxista suspensa, pode ter uma série de outras implicações se ele não cumprir a portaria", explica o secretário.
A fiscalização do cumprimento cabe à Secretaria de Transportes e o usuário pode fazer uma denúncia pelo número 156, o Fala Vitória.

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