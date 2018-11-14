Taxistas, a partir de 13 dezembro, serão obrigados a aceitar o cartão de crédito Crédito: Caíque Verli

Uma portaria que obriga os taxistas de Vitória a aceitarem o cartão de crédito como forma de pagamento tem dividido opiniões entre a categoria. A regra foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 13 de novembro, dando um prazo de 30 dias para o cumprimento da regra.

Jadson Vidal é taxista em Vitória há 18 anos e ainda não aceita o cartão. Ele acha que ter uma máquina de cartão vai aumentar os custos com impostos e prejudicar os ganhos com as corridas, que, na visão dele, já foi reduzido com a entrada dos motoristas de aplicativo no mercado.

Your browser does not support the audio element. Táxis de Vitória devem aceitar cartão como forma de pagamento

"Para mim, não seria vantajoso. É preciso analisar com cautela porque tem que ser bom para o taxista também na questão de impostos cobrados", opinou.

Oséias da Silva, que é taxista há 15 anos, discorda da obrigatoriedade, mas acha que ampliar o leque de opções para o passageiro pagar é benéfico para a categoria. Ele aceita cartão há seis meses e disse que viu aumentar o número de corridas após aderir a essa forma de pagamento.

"Até porque, hoje, a maioria dos clientes estão andando mais com cartão de crédito do que com dinheiro devido à insegurança", disse.

SECRETARIA

Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Luiz Paulo de Figueiredo argumentou que muitos usuários deixavam de pegar táxi porque não sabiam qual motorista aceitava cartão de crédito, o que atrapalhava a própria categoria.

Oséias da Silva teve mais corridas depois que passou a aceitar o cartão Crédito: Caíque Verli

O taxista que não cumprir a portaria está sujeito à punições. "Podem ser multados, podem ter a sua permissão de taxista suspensa, pode ter uma série de outras implicações se ele não cumprir a portaria", explica o secretário.