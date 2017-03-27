A recusa de taxistas a ligarem o taxímetro quando transportam passageiros é uma conduta ilegal. No entanto, casos como o da publicitária Sthefanie Rocha não são incomuns. Na última semana, ela tentou solicitar um táxi acessível para a mãe, que é cadeirante, mas os dos motoristas com quem entrou em contato disseram que só aceitariam fazer a “corrida” pelo valor de R$ 120 para ir e voltar entre os bairros São Toquarto, em Vila Velha, e Praia do Canto, em Vitória.

A mãe de Sthefanie tem 65 anos e é cadeirante. Por isso, depende de transportes acessíveis para se locomover. A publicitária conta que situações como essa são muito comuns e que somente uma vez conseguiu pegar um táxi com a mãe sem que o motorista exigisse prestar o serviço com um preço pré-definido.

Your browser does not support the audio element. Táxis acessíveis cobram valor exorbitante para cadeirantes

Na última semana, com a recusa dos taxistas em ligar os taxímetros, Sthefanie não pôde levar a mãe ao médico e a senhora acabou perdendo uma consulta que estava agendada. “Não tinha como pagar R$ 120 mais o valor da consulta. É impossível para quem vive com um salário mínimo de aposentadoria, como é o caso da minha mãe”, desabafou em entrevista à Rádio CBN

Prefeitura de Vitória

Como os táxis chamados por Sthefanie eram de Vitória, a prefeitura da Capital foi procurada para se posicionar sobre o assunto. Por meio de nota, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura (Setran) informou que o taxista é obrigado a utilizar o taxímetro e que a recusa do profissional em utilizar o equipamento é uma infração. O passageiro pode denunciar a prática diretamente à prefeitura, pelo telefone 156. A secretaria ainda acrescentou que quando comprovado o caso, o taxista pode ser multado e obrigado a devolver o valor excedente que cobrou do passageiro.

Taxistas

A reportagem também tentou contato com o Sindicato dos Taxistas e com os profissionais para quem Sthefanie ligou na última semana para obter um posicionamento. As ligações não foram atendidas.

Mão na Roda

Antes de procurar um táxi, a publicitária tentou chamar o serviço Mão na Roda, oferecido pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), que busca em casa passageiros com limitações de locomoção. No entanto, Sthefanie foi advertida de que não havia carros disponíveis para buscar a mãe dela porque alguns veículos estavam quebrados.