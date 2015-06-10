Taxímetros passam por vistorias em Vitória

Os táxis de Vitória estão sendo vistoriados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem). O objetivo é saber se os taxímetros funcionam dentro da normalidade. Além de conferir se o lacre está violado, também é analisado se o valor cobrado no equipamento está de acordo com a legislação municipal. A multa mínima para quem adultera o taxímetro é de R$ 500.Em Vitória, o valor inicial da corrida nas duas bandeiras é de R$ 3,80. Por quilômetro é acrescentado a quantia de R$ 2,80. A tarifa horária é de R$ 17,24.

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De acordo com a agente fiscal do Ipem, Isabela Bissa, a inspeção faz parte de uma fiscalização anual, que visa eliminar o risco de fraude e evitar que o usuário pague por um valor equivocado pela corrida.

“Checamos a tarifa horária e a distância percorrida. Percorremos uma distância com o táxi e verificamos se o taxímetro está de acordo tanto na bandeira 1 quanto na 2. Também checamos os pneus do veículo, a documentação e se ele está regular com a prefeitura”, disse à Rádio CBN Vitória.