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ESPÍRITO SANTO

Taxa de renovação de CNH ficará mais barata a partir de janeiro

Outa alteração na lei de taxas beneficia proprietários de veículos roubados e furtados

Publicado em 21 de Agosto de 2015 às 21:50

Publicado em 

21 ago 2015 às 21:50
As taxas de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vão ficar mais baratas no Espírito Santo a partir do próximo ano. No último dia à frente do Detran, o diretor do órgão, Fabiano Contarato, anunciou que o valor da renovação da CNH para maiores de 65 anos vai cair de R$ 150,48 para R$ 90,28. Além disso, a taxa para os demais motoristas deve cair de R$ 188,10 para R$ 150,48.
Segundo Contarato, não é justo que os idosos paguem o mesmo valor pelo renovação da CNH, já que a validade da renovação para maiores de 65 anos é de três anos. “Conseguimos sensibilizar o governador para fazer uma alteração na lei de taxas por entender que havia uma injustiça. Um motorista que renova a carteira por cinco anos paga R$ 188,10. Um idoso com mais de 65 anos renova a habilitação para o prazo de três anos e paga o mesmo valor. Isso fere a razoabilidade”, contou.
Outa alteração na lei de taxas beneficia proprietários de veículos roubados e furtados. A taxa de licenciamento será proporcional ao período em que o veículo permanecer desaparecido.
Todas essas mudanças devem entrar em vigor em janeiro. O projeto de lei que prevê as reduções será encaminhado ainda este ano para a Assembleia Legislativa.

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