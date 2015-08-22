Taxa de renovação de CNH ficará mais barata a partir de janeiro

As taxas de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vão ficar mais baratas no Espírito Santo a partir do próximo ano. No último dia à frente do Detran, o diretor do órgão, Fabiano Contarato, anunciou que o valor da renovação da CNH para maiores de 65 anos vai cair de R$ 150,48 para R$ 90,28. Além disso, a taxa para os demais motoristas deve cair de R$ 188,10 para R$ 150,48.

Segundo Contarato, não é justo que os idosos paguem o mesmo valor pelo renovação da CNH, já que a validade da renovação para maiores de 65 anos é de três anos. “Conseguimos sensibilizar o governador para fazer uma alteração na lei de taxas por entender que havia uma injustiça. Um motorista que renova a carteira por cinco anos paga R$ 188,10. Um idoso com mais de 65 anos renova a habilitação para o prazo de três anos e paga o mesmo valor. Isso fere a razoabilidade”, contou.

Outa alteração na lei de taxas beneficia proprietários de veículos roubados e furtados. A taxa de licenciamento será proporcional ao período em que o veículo permanecer desaparecido.