Taxa de marinha em Vila Velha é 'presepada', afirma Max Filho

Enquanto não toma posse na prefeitura de Vila Velha, o deputado federal, e prefeito eleito, Max Filho (PSDB) vai tentar impedir o início da cobrança da taxa de marinha no município. O deputado, juntamente com demais parlamentares capixabas, se reuniu com o Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, para discutir o assunto. O deputado também destacou que ser for necessário, vai recorrer diretamente ao presidente da República, Michel Temer (PMDB), para que o governo federal recue da decisão.

"Essa é uma medida absurda, foi uma presepada cometida pela Superintendência de Patrimônio da União (SPU) e não pode se sustentar. Nós, de Vila Velha, não aceitamos e os capixabas também não. Essa medida não pode prosperar”, rechaçou.

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O prefeito eleito destaca que assim como o atual prefeito Rodney Miranda (DEM), ele também não vai permitir que a SPU realize audiências em espaços públicos municipais na cidade. “Não vai ter espaço público para esse tipo de discussão. Esse é um debate absurdo e não há espaço para esse nível de discussão na cidade de Vila Velha”, afirmou.

De acordo com o Superintendente da SPU-ES, José Carlos Machado, as duas audiências públicas que seriam realizadas nos próximos dias foram adiadas para 2017, por falta de espaço público. Com o início das discussões no próximo ano, as cobranças podem ter início em 2019.

Câmara cederia espaço para audiências

A Câmara de Vereadores de Vila Velha também se posicionou contra a cobrança da taxa de marinha em Vila Velha, porém, o presidente da Câmara, vereador Ivan Carlini (DEM), informou que a SPU pode utilizar o espaço do Legislativo Municipal para realizar as audiências.

“A câmara cede o espaço desde que eles venham discutir para não cobrar essa taxa do povo de Vila Velha. Com a crise financeira e baixos salários, é um momento inoportuno para se criar uma nova taxa”, disse.