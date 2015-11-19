Taxa de empresas de alto crescimento no Espírito Santo é a menor do país

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (18) o estudo Estatísticas de Empreendedorismo 2013. O levantamento concluiu que, entre as empresas com mais de 10 funcionários no Espírito Santo, 8,2% são de alto crescimento. Esse é o menor índice do Brasil. Além disso, o estudo revela que o percentual de pessoal ocupado assalariado nesse tipo de empresa é de 15,1%, o terceiro mais baixo do país.

Segundo o Estatísticas de Empreendedorismo 2013, havia, naquele ano, 17.007 empresas com mais de 10 trabalhadores assalariados no Estado. Dentro desse universo, 1.399 unidades foram consideradas de alto crescimento. Um empreendimento é considerado de alto crescimento quando apresenta um aumento médio anual de 20% de pessoal assalariado durante três anos e tenha, ao menos, 10 funcionários desse tipo no primeiro ano de observação dessa série.

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Em relação à quantidade de trabalhadores dessas empresas, o levantamento revela que, quando se consideram todas as unidades com mais de 10 funcionários, 15,1% de todos os trabalhadores desses empreendimentos estão empregados em empresas de alto crescimento.

De acordo com o chefe da Unidade Regional do IBGE no Espírito Santo, Max Ataíde Fraga, os dados devem ser considerados dentro de um contexto nacional. Ele explica que os números do Estado estão próximos dos percentuais de outras unidades federativas e que não se pode dizer que esse é um fator que gera desemprego. No entanto, Max considera que o ideal é que haja mais empresas que registrem alto crescimento.

“Seria interessante que um maior número de empresas tivesse esse perfil, crescendo e abrindo possibilidades de emprego”, disse o chefe da Unidade Regional do IBGE à Rádio CBN Vitória.