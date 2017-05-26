Tartarugas marinhas são retiradas mortas de rede de pesca em Vitória

Tartarugas encontradas em rede de pesca Crédito: Foto do leitor - Pablo Huber

Uma cena triste foi flagrada na tarde da última quinta-feira (25), em Vitória, na região da Praia do Canto. Uma rede de pesca com nove tartarugas marinhas mortas foi recolhida em uma operação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) e da Polícia Federal.

O empresário Pablo Huber estava no Iate Clube, na Praia do Canto, e presenciou o momento em que os agentes chegaram com a rede e os animais. De acordo com ele, é comum que pescadores armem redes no local. O empresário conta que ele mesmo já retirou equipamentos de pesca do mar em Vitória.

“Eu já vi várias vezes. Em janeiro, teve um campeonato de vela aqui. Eu estava treinando os meninos em Camburi e, por acaso, a minha âncora agarrou em uma rede que tinha mais de 300 metros. Nessa, só tinha peixe. Também teve outra vez que eu saí a noite para passear e eu me embolei na rede com o barco. Quando eu desci com a faca para cortar, havia seis tartarugas lá”, contou.

De acordo com a coordenadora técnica do Projeto Tamar, Ana Cláudia Marcondes, os nove animais que foram encontrados presos na rede de pesca na última quinta-feira eram tartarugas verdes, espécie que está ameaçada de extinção, apesar de estar se recuperando bem.

Ana Cláudia Marcondes diz que exatamente as redes de pesca são as principais ameaças para as tartarugas marinhas. No entanto, ela esclarece que os pescadores têm compreendido melhor a importância de ter cuidados com esses animais.

“É uma pescaria acidental. Então, a gente faz um trabalho de educação ambiental junto com os pescadores, ensinamos que sempre que eles capturarem as tartarugas é preciso liberar os animais ou não ficar muito tempo com a rede”, explicou.