Tarifa de ônibus aumenta na 2ª feira em Vitória

A tarifa do transporte municipal de Vitória vai subir. A passagem dos ônibus convencionais na Capital passa a custar R$ 3,15 a partir da próxima segunda-feira (16). O tíquete ficará R$ 0,45 mais caro que o atual, que é de R$ 2,70. O aumento foi de 16,6%. O preço da passagem do ônibus seletivo também subiu: passou de R$ 3,00 para R$ 4,00.

O reajuste foi definido na tarde desta quinta-feira (12), em reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (Comuttran). O aumento da tarifa do ônibus convencional, de 16,6%, ficou bem acima da inflação em 2016, que foi de 6,29%.

Your browser does not support the audio element. Tarifa de ônibus aumenta na 2º feira em Vitória

O secretário de Transportes de Vitória Oberacy Emmerich Junior justificou o reajuste dizendo que, para calcular as novas tarifas, são levados em consideração todos os custos de operação do sistema de transporte, além da inflação. Oberacy Emmerich diz esperar que a população compreenda o aumento.

“A gente espera, com esse entendimento de como se chega a um cálculo, mesmo que a população sinta o valor da passagem, que ela entenda que o município não teve outro caminho”, afirmou.

O representante do Conselho Popular de Vitória, Evandro Figueiredo, que faz parte do Comuttran, esteve na reunião e votou contra o reajuste. Ele questiona o aumento do valor da passagem.

“O que vai acontecer? O usuário vai pagar mais para andar em um ônibus com condições muito precárias. A possibilidade de renovação da frota é mínima. Isso nos preocupa porque a gente percebe que não vai haver melhoria na qualidade do transporte público oferecido”, frisou.